Çin’de 9 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı yapıldı

Bugün Çin Devlet Konseyi'ne bağlı COVID-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeng Yixin, bugüne kadar ülke çapında toplam 9 milyondan fazla doz COVID-19 aşısının yapıldığını belirterek, Çin’in geliştirdiği COVID-19 aşılarının güvenliği olduğunun bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

Zeng, COVID-19 aşılarının koşullu kullanımı ve aşı üretim kapasitesinin daha da artmasıyla yüksek risk altındaki kişileri ve sıradan vatandaşları aşılama programının düzenli bir şekilde ilerletileceğini ve halka ücretsiz aşı yapılacağını bildirdi.

Aşılama projesiyle amaçlanan, şartlara uygun olan kitleleri aşılayıp Çin’de bir bağışıklık bariyeri oluşturmak ve ülke çapında salgının yayılması engellemek.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ulusal Sağlık Komisyonu Hastalık Önleme Merkezi Denetçisi Cui Gang, risk altındaki kişilere aşılamada öncelik verileceğini ve ve bu kapsamda 25 bin 392 aşılama merkezinin belirlendiğini duyurdu.