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Çin’de 1 milyardan fazla kişi 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 1 milyardan fazla kişinin iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi.

Sağlık 16.09.2021, 12:17
Çin’de 1 milyardan fazla kişi 2 doz Covid-19 aşısı yaptırdı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 1 milyardan fazla kişinin iki doz Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng düzenlediği basın toplantısında, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulanan kişi sayısını açıkladı. Mi, 1 milyardan fazla Çinlinin çift doz aşısını yaptığını belirterek, ülkede uygulanan toplam aşı sayısının ise 2,16 milyar olduğunu söyledi. Böylece 1,4 milyar nüfuslu Çin’de, nüfusun yüzde 70’inden fazlası tamamen aşılanmış oldu.

Çin’de salgının başından bu yana tespit edilen toplam Covid-19 vaka sayısı 95 bin 493’e, toplam can kaybı sayısı ise 4 bin 636’ya ulaştı.

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