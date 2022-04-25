Çin, sıtmayla mücadele için 72 ülke ve bölgeye 28 bin uzman gönderdi

Çin, 2012 yılından bu yana sıtmayla mücadele için yabancı ülkelere 300’den fazla yardım projesi sağlarken 28 bin sağlık uzmanı gönderdi.

Dünya Sıtma Günü (WMD) nedeniyle Çin Ulusal Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkan Yardımcısı Deng Boqing Çin Medya Grubu’na (CMG) verdiği özel röportajda, 2012 yılından bu yana Çin’in artemisinin sağlamak, personel eğitimi, sağlık uzmanları göndermek ve sıtma ile mücadele merkezi kurmak gibi çeşitli yollarla gelişmekte olan ülkelerdeki sıtma ile mücadele çalışmalarına yardım sağladığını ifade etti. Deng, şu ana kadar Çin’in 72 ülke ve bölgeye 28 bin sağlık uzmanı gönderdiğinin altını çizerek gelişmekte olan ülkelerden gelen binlerce kişiye sıtma ile mücadele eğitimi verdiğini söyledi. Deng aynı zamanda artemisinin ilacının küresel sıtmayla mücadele konusunda önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Öte yandan bugün “Artemisinin ilacının 50. yılı: İnsanoğlu için Ortak Sağlık Kader Topluluğu Uluslararası Forumu” başlarken Çin Devlet Başkanı Xi Jinping foruma tebrik mesajı gönderdi.