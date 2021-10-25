Çin, Pekin Maratonunu korona virüs nedeniyle erteledi

Çin’de her yıl düzenlenen Pekin Maratonu bu yıl, artan korona virüs hasta sayısı nedeniyle ertelendi.

Çin’de 1981 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve ülkenin en büyük spor etkinliği olan Pekin Maratonu bu yıl artan korona virüs hasta sayısı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendi. Ülkenin en iyi sağlık kurumları korona virüs hasta sayısının hızla yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Çin, 11 bölgede 133 yeni korona virüs hasta sayısı bildirirken, hasta kişilerin Delta mutasyonuyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Pekin Maratonu, her yıl geleneksel olarak Tiananmen meydanında başlayarak Pekin Ulusal Parkındaki Celebration meydanında son buluyor. Bu yıl 31 Ekimde gerçekleşmesi planlanan ve korona virüs nedeniyle iptal olan maratona 30 bin kişinin katılımı bekleniyordu. Erteleme sonrası açıklama yapan Maraton yönetimi bölge sakinlerinin, sporcuların ve çalışanların sağlığını ve güvenliği sağlamak adına korona virüs salgını riski nedeniyle etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

Çin’den korona virüse sıfır tolerans

2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Çin, korona virüse karşı taviz vermemekte kararlı. Cumartesi günü açıklanan son verilere göre Çin nüfusunun yaklaşık yüzde 75.6’sı tam doz aşı olmuş durumda.