banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
İş dünyasında 'kur' tedirginliği
Aşı olanlara iki gün izin
Aşı olanlara iki gün izin
Kabine öncesi kritik görüşme!
Kabine öncesi kritik görüşme!
Ali Koç'tan kritik açıklama!
Ali Koç'tan kritik açıklama!

Çin, Pekin Maratonunu korona virüs nedeniyle erteledi

Çin’de her yıl düzenlenen Pekin Maratonu bu yıl, artan korona virüs hasta sayısı nedeniyle ertelendi.

Sağlık 25.10.2021, 12:29 25.10.2021, 13:53
Çin, Pekin Maratonunu korona virüs nedeniyle erteledi

Çin’de her yıl düzenlenen Pekin Maratonu bu yıl, artan korona virüs hasta sayısı nedeniyle ertelendi.

Çin’de 1981 yılından itibaren her yıl düzenlenen ve ülkenin en büyük spor etkinliği olan Pekin Maratonu bu yıl artan korona virüs hasta sayısı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ileri bir tarihe ertelendi. Ülkenin en iyi sağlık kurumları korona virüs hasta sayısının hızla yayılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Çin, 11 bölgede 133 yeni korona virüs hasta sayısı bildirirken, hasta kişilerin Delta mutasyonuyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Pekin Maratonu, her yıl geleneksel olarak Tiananmen meydanında başlayarak Pekin Ulusal Parkındaki Celebration meydanında son buluyor. Bu yıl 31 Ekimde gerçekleşmesi planlanan ve korona virüs nedeniyle iptal olan maratona 30 bin kişinin katılımı bekleniyordu. Erteleme sonrası açıklama yapan Maraton yönetimi bölge sakinlerinin, sporcuların ve çalışanların sağlığını ve güvenliği sağlamak adına korona virüs salgını riski nedeniyle etkinliğin ertelendiğini duyurdu.

Çin’den korona virüse sıfır tolerans

2022 Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak olan Çin, korona virüse karşı taviz vermemekte kararlı. Cumartesi günü açıklanan son verilere göre Çin nüfusunun yaklaşık yüzde 75.6’sı tam doz aşı olmuş durumda.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2