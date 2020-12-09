“Çin kökenli aşılar, dünyadaki aşı yetersizliğine çare olacak”

Tüm dünya farklı ülkeler tarafından geliştirilen aşılara yoğunlaşmışken dünyaca ünlü ekonomi dergisi Fortune’da yayımlanan bir makale Çin aşılarının önemine vurgu yaptı. Makalede, Çinli ilaç üreticilerinin geliştirdiği Covid-19 aşılarının dünya çapında aşı yetersizliğini giderebileceği savunuldu. Makalede, dünyanın önde gelen ilaç üreticilerinden Pfizer tarafından geliştirilen aşının -90 derece, Moderna’nın aşısının ise -20 derecede saklanması gerektiğine, bu durumun nakliyat açısından kısıtlama yaratması nedeniyle gelişmemiş ülkelerin aşıya erişiminin sağlanamayacağına dikkat çekildi.



Ayrıca makalede, küresel bilim çevrelerinin AstraZeneca şirketinin geliştirdiği aşıya kuşkuyla baktığı belirtildi. AstraZeneca ikilemi ve Pfizer ile Moderna şirketlerinin nakliyat kısıtlaması gibi etkenlerin küresel aşı piyasasında tedarik yetersizliğine yol açacağı vurgulanan makalede, Çin’in aşı devleri Sinovac ve Sinopharm Grubu tarafından geliştirilen üç aşının nakliyat kısıtlamasının bulunmadığı, dolayısıyla Çin menşeli aşıların orta ve düşük gelirli ülkeler için ekonomik bir seçenek olduğu kaydedildi.



Brezilya, Türkiye ve Endonezya, Sinovac şirketiyle aşı alım sözleşmesi imzaladı. Sinopharm Grubu tarafından geliştirilen iki aşının ise onlarca ülkede üçüncü aşama klinik testlere girdiği, çok sayıda ülkenin Sinopharm Grubu’na aşı siparişi verdiği bildirildi.