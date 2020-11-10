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Çin'in Sinovac aşı denemeleri Brezilya'da durduruldu

Çinli ilaç şirketi Sinovac’ın geliştirdiği korona virüs aşı adayının Brezilya’daki denemelerinin askıya alındığı açıklandı.

Sağlık 10.11.2020, 11:51
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Çin'in Sinovac aşı denemeleri Brezilya'da durduruldu

Brezilya'da denemeleri yapılan Çin'in Sinovac adlı ilaç şirketi tarafından geliştirilen korona virüs aşı adayından üzen haber geldi. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) tarafından yapılan açıklamada, aşı adayının bazı yan etkilerin tespit edilmesinin ardından Brezilya'daki denemelerinin askıya alındığı kaydedildi. Denemelerin durdurulmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, yan etkilerin 29 Ekim'de tespit edildiği bildirildi.

Sinovac'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı
Brezilya, korona virüs salgınında en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Ülkede 5.6 milyon korona virüs vak'ası tespit edilirken, yaklaşık 163 bin kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da durdurulan aşı denemesi Endonezya ve Türkiye'de de denenmişti. Ancak Endonezya ve Türkiye'de aşı denemelerinin askıya alınıp alınmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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