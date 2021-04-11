Çin Hastalık Kontrol Merkezi: Ülkedeki aşıların çok yüksek koruma oranı yok

Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu, ülkede geliştirilen Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıların enfeksiyondan koruma oranının "düşük" olduğunu söyledi. Gao, "Bağışıklık için farklı teknik yapılarda farklı aşılar kullanıp kullanmama meselesi resmi olarak düşünülüyor" dedi.

AP'de yer alan habere göre, Çin'in Chengdu kentinde bir konferansta konuşan Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Gao Fu Çin aşılarıyla ilgili "Çok yüksek koruma oranları yok" dedi. Gao, Çin'de farklı aşılar kullanmanın resmi olarak gündeme alındığını söyledi. Gao, başka bir seçenek olarak aşıların dozları arasındaki süreyi değiştirmeyi de düşündüklerini de söyledi.

Çin'in aşı stratejisinde olabilecek değişiklerle ilgili detaylı bilgi vermeyen Gao, Pfizer ve Moderna gibi aşılarda kullanılan mRNA teknolojisinden bahsetti. Gao, "Herkes mRNA aşılarının faydasının insanlığa getirebileceklerini göz önünde bulundurmalı. Dikkatle süreci takip etmeliyiz" dedi.

Gao, daha önce mRNA aşılarının güvenliliğini sorgulayan açıklamalar yapmıştı.

Türkiye'nin de satın aldığı Sinovac'ın Coronavac aşısının Brezilya'da yapılan testlerde semptomatik vakaları önleme oranı yüzde 50.4 olarak belirlenmişti. Aşının, ağır hastalık ve ölümü önlemede yüksek etkili olduğu belirtilmişti.