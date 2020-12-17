Çin, faz 3 denemeleri süren 5 aşı için üretim çalışmalarını hızlandırdı

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Aşı Üretim Özel Çalışma Ofisi Müdürü Zhen Zhongwei, faz 3 denemelerde Çin’den 5 aşı adayı bulunduğunu belirtti. Zhen, “Çin’in bu konuda dünyada birinci sıraya geçtiğini, fakat birincilik peşinde koşmadığını” söyledi. Zhen Zhongwei konuşmasında, “Bir aşı değerlendirmesinde güvenilirlik, etkinlik, ulaşılabilirlik ve karşılanabilirlik olmak üzere kapsamlı analizler gerektiriyor, biz de geniş kapsamlı üretim hazırlığı içindeyiz” dedi.

Edinilen bilgiye göre, hâlihazırda Çin’in klinik denemelerde toplam 15 aşı adayı bulunuyor. Faz 3 klinik denemesine giren aşılar arasında Sinopharm’ın 2 adet inaktif aşısı, Sinovac tarafından geliştirilen 1 adet inaktif aşı, Cansino tarafından geliştirilen adenovirüs vektör aşısı, Çin Bilimler Akademisi Mikrobioloji Enstitüsü ve Zhifei Biolojik şirketi tarafından ortaklaşa araştırıp geliştirilen rekombinant protein aşısı bulunuyor.

Çin’de Covid-19 salgını etkili şekilde kontrol altına alındığı için ülkede faz 3 klinik denemeleri için uygun koşullar bulunmuyor. Bu nedenle Faz 3 denemeler esas olarak yurt dışında yapılıyor ve bazı zorluklarla karşılaşılıyor. Çin’de Covid-19 aşısı geçen haziran itibarıyla acil kullanıma girmişti.