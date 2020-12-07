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Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor

Çin’de Covid-19 aşısının toplu kullanımı için resmi onayın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Sağlık 07.12.2020, 09:25
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Çin'de Covid-19'a karşı toplu aşılama için onay bekleniyor
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İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, Çin'deki ilaç şirketlerinin geliştirdiği aşılar için de onay çalışmaları hız kazandı. Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, geçtiğimiz çarşamba günü Ulusal Gıda ve İlaç Kontrolü İdaresi ile Covid-19 aşısı geliştirme yarışında başı çeken Sinovac ve Sinopharm firmalarını ziyaret etti. İki şirketin üretim hatlarında incelemelerde bulunan Chunlan, şirketlerin geniş ölçekli aşı üretimi için hazır olmaları çağrısında bulundu.

Çin devlet medyası ise Chunlan'ın Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong ile yaptığı ziyaretleri Çin'de Covid-19 aşısının piyasaya sunulmasının yaklaştığının işareti olarak değerlendirdi. Çinli uzmanlar, ülkenin yıl sonuna kadar 600 milyon doz aşının kullanımına onay vermeyi planladığını açıklamıştı. Çin'de aşıların toplu olarak kullanımına Aralık ayı içinde resmî onay verilmesi bekleniyor, ancak aşıların kullanım kapsamı, ölçeği ve fiyatı konularında belirsizlikler sürüyor.

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