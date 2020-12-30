Çin aşıları sonunda Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara'ya ulaştı. TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin'den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50'de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu. Pekin'den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Buradan TIR ve kamyonlara yüklenen aşılar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna getirildi.

Toplam 17 konteyner içerisinde yer alan 3 milyon doz aşı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldikten sonra burada 7 adet tıra yüklendi. 2 ila 8 derece arasında saklanabilen aşılar, bu sıcaklık için özel tasarlanan soğutuculu konteynerler içerisinde getirildi. Tırlar Sağlık Bakanlığı'na ait Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na getirildi. Bir süre burada durması planlanan aşıların hemen akabinde Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu'na ait laboratuvarlarda 14 günlük testlerine başlanması bekleniyor.

Aşılar nasıl uygulanacak

Aşılar 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Öte yandan Çin'den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanacak.

Öne çıkan özellikler

Çin'den getirilen aşıların diğer Covid-19 aşılarına göre öne çıkan özellikleri ise 2 ila 8 derece arasında kolayca saklanabilmeleri ve uzun vadede oluşabilecek yan etkiler hakkında fikir sahibi olunabilmesi. İlk partisi Türkiye'ye ulaşan aşıların ilerleyen süreçte peyderpey ülkeye giriş yapması planlanıyor.

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