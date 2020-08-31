Cilt Sağlığını Bozan Durumlara Dikkat !

1- Stres : Her hastalığın altında, her olumsuzluğun altında suçlanan bir “Stres” var. Peki, stresle aslında ne kastediliyor. Şöyle örnek verelim, diyelim ki gerginsiniz, vücudunuza bakın neler oluyor ? Bir yerlerde kasılma var, boynunuz, başınız, bir kasılma, belki güzel nefes alamıyorsunuz, göğsünüze birşey oturmuş gibi..? Sadece bu örneklerde bile kabaca iki şeyi anlarız, birincisi kasılma ve gerilmelerden dolaşım bozuldu, ikincisi oksijenlenme bozuldu. Eh bu durum da sağlıklı bir cilt için uygun ortam değil elbette.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran