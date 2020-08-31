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Cilt Sağlığını Bozan Durumlara Dikkat !
Doğrudan veya dolaylı yollardan cildinizin parlaklığını, sağlığını bozan, yüzünüzde kırışıklıkların artmasına yol açan birçok neden var. Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.
Sağlık 31.08.2020, 11:41
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1- Stres : Her hastalığın altında, her olumsuzluğun altında suçlanan bir “Stres” var. Peki, stresle aslında ne kastediliyor. Şöyle örnek verelim, diyelim ki gerginsiniz, vücudunuza bakın neler oluyor ? Bir yerlerde kasılma var, boynunuz, başınız, bir kasılma, belki güzel nefes alamıyorsunuz, göğsünüze birşey oturmuş gibi..? Sadece bu örneklerde bile kabaca iki şeyi anlarız, birincisi kasılma ve gerilmelerden dolaşım bozuldu, ikincisi oksijenlenme bozuldu. Eh bu durum da sağlıklı bir cilt için uygun ortam değil elbette.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran
2-Sigara : Sigara hayatımızda neden var, neden insanoğlu ona bu kadar yenik düştü. Sigara yaşamımızdaki hangi eksiği tamamlıyor ? Onun yerine konulabilecekler neler olabilir ? Akla gelen birçok soru olsa da, sigara alışkanlık yapar, toksiktir, dolaşımı bozar, tütünün etkileri dışında yanan bir şeyin dumanı ve yanmaya bağlı oluşan ekstra toksinlerle cildimizi aktif ya da pasif içici olarak kötü etkiler.
3-Su içmemek : Bedenimizin alışkanlıkları var, az su içmeye alışabilirsiniz, çok su içmeye de. Az su içen biri birden su miktarını artırırsa bu vücuda enteresan gelir, vücut ödem tutar. İnsan vücudunu anlamamız ve ona düzgün yaklaşmamız gerekir. Kilogram başına 40cc. su tüketimini normal kabul edebiliriz, 70 kg. birisi için 2,8 litreye karşılık gelir. Susamamak su içmemek için bir neden değildir. Bedenimizin en çok suya ihtiyacı var. Cildimizin de öyle...
4-Fazla Şeker Tüketimi : Endüstriyel tarım, işlenmiş gıdaların bize bir hediyesi de şeker. Şekerin besin kalitesi düşük, vücuda kısa süreliğine enerji verip daha sonra yeniden acıkmasana neden olan, faydasız bir besin. Ama lezzetli ve hayatımıza yerleşmiş durumda, sağlıklı bir birey arada şekerli gıda yese birşey olmaz ama bunu fazla tüketmek ne yazık ki bedenin dengesini bozup strese sokuyor ve stresde cildimize iyi gelmiyor.
5-Havuzlardaki Klor :Evet, klor bir dezenfektandır ve toksik etkisi olabilen bir gazdır, suda çözünür. Fazlası cildimiz, gözümüz, akciğerimiz, midemiz için zararlı olabilir. Ayrıca saçlarımızı da etkiler, boyalı saçlarda renk değişikliğine sebep olabilir. Havuzdan çıktıktan sonra vücudumuzu hemen klordan arındırmalıyız. Teması kısa tutmakta fayda var.
6-Gereksiz Kozmetik Kullanımı: Vücudumuzu nemlendirmek amaçlı kullandığımız ürünlerin, makyaj malzemelerinin, parfümlerin kalitesi çok önemli. Cildimiz bedenimizin en büyük organı. Her Şeyi emiyor ve işliyor, zararlı birşeyi de kullanıyor, yararlıyı da...Seçici olmalı, mümkünse organik, doğal ürünler seçilmeli, fazla ürün kullanımından da kaçınılmalı.
3-Su içmemek : Bedenimizin alışkanlıkları var, az su içmeye alışabilirsiniz, çok su içmeye de. Az su içen biri birden su miktarını artırırsa bu vücuda enteresan gelir, vücut ödem tutar. İnsan vücudunu anlamamız ve ona düzgün yaklaşmamız gerekir. Kilogram başına 40cc. su tüketimini normal kabul edebiliriz, 70 kg. birisi için 2,8 litreye karşılık gelir. Susamamak su içmemek için bir neden değildir. Bedenimizin en çok suya ihtiyacı var. Cildimizin de öyle...
4-Fazla Şeker Tüketimi : Endüstriyel tarım, işlenmiş gıdaların bize bir hediyesi de şeker. Şekerin besin kalitesi düşük, vücuda kısa süreliğine enerji verip daha sonra yeniden acıkmasana neden olan, faydasız bir besin. Ama lezzetli ve hayatımıza yerleşmiş durumda, sağlıklı bir birey arada şekerli gıda yese birşey olmaz ama bunu fazla tüketmek ne yazık ki bedenin dengesini bozup strese sokuyor ve stresde cildimize iyi gelmiyor.
5-Havuzlardaki Klor :Evet, klor bir dezenfektandır ve toksik etkisi olabilen bir gazdır, suda çözünür. Fazlası cildimiz, gözümüz, akciğerimiz, midemiz için zararlı olabilir. Ayrıca saçlarımızı da etkiler, boyalı saçlarda renk değişikliğine sebep olabilir. Havuzdan çıktıktan sonra vücudumuzu hemen klordan arındırmalıyız. Teması kısa tutmakta fayda var.
6-Gereksiz Kozmetik Kullanımı: Vücudumuzu nemlendirmek amaçlı kullandığımız ürünlerin, makyaj malzemelerinin, parfümlerin kalitesi çok önemli. Cildimiz bedenimizin en büyük organı. Her Şeyi emiyor ve işliyor, zararlı birşeyi de kullanıyor, yararlıyı da...Seçici olmalı, mümkünse organik, doğal ürünler seçilmeli, fazla ürün kullanımından da kaçınılmalı.
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