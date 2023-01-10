Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın

Kış aylarında en sık karşılaşılan problemlerden biri cilt kuruluğu oluyor. Uzmanlar, soğuk havalarda cildi doğru nemlendirmenin önemine dikkat çekiyor.

Phanes Beauty kurucusu cilt uzmanı Ahmet Akın, alınacak doğru önlemlerle cilt kuruluğu sorununun giderilebileceğini söyledi. Ciltteki kuruluğun yaşın ilerlemesine bağlı olarak arttığına da değinen Akın, kuruluğun en sık kol ve bacaklarda görüldüğüne dikkat çekti. Cildin soğuk havalarda bol bol nemlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akın, cilt bakım ürünü alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

"Soğuk havalar cildimizi her zamankinden fazla kurutabiliyor"

Ciltteki doğal nemin, deri bütünlüğünü sağlayan en önemli faktör olduğunu belirten Ahmet Akın, "Cildin doğal nemlendiricileri hyalüronik asit, seramidler gibi deri hücrelerinde bulunan maddelerdir. Yaşla birlikte bu maddelerin ciltteki miktarı da azalıyor. Tabii doğal nem faktörü, hücrelerin içinde bulunduğu üretim ihtiyacına göre değişen bir faktör. Kuru iklim ve kış ayları gibi ortam nemi azaldığında doğal nem faktörü üretimi artıyor. Hemen hemen herkesin özellikle kış aylarında ellerinde kuruma, kızarma ve çatlak oluşmasının nedenlerinden biri de doğal nemin yeteri kadar hızla artamamasıdır. Soğuk havalar cildimizi her zamankinden daha fazla kurutabiliyor. Ancak alınacak önlemlerle kış mevsiminin muhtemel etkileri en aza indirilebilir. Kuruluk en sık kol ve bacaklarımızda görülmekle beraber gövdemizin her yerinde oluşabilir. Kış aylarında şiddetin artması sıklıkla kuruluğa eşlik eden başka problemleri de beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır" dedi.

"Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azalır ve kuruluk yakınması sıklaşabilir"

Cilt kuruluğunda tek etkenin soğuk havalar olmadığını da söyleyen Akın, "Sorunu ortaya çıkaran ya da artıran başka sebepler de vardır. Yaş ilerledikçe derinin su tutma kapasitesi azalır ve kuruluk yakınması da sıklaşabilir. Bunun dışında çevresel nem oranının azalması, aşırı güneşte kalma, sık banyo yapma, uzun süreli su teması ve soğuk hava cildimizde nem kaybına neden olarak kuruluk problemini ortaya çıkarabiliyor ya da şiddetini artırabiliyor. Kuruluk en sık kol ve bacaklarımızda görülmekle beraber gövdemizin her yerinde oluşabilir" diye konuştu.

Cilt bakımında ürün seçerken bunlara dikkat

Ciltteki kuruluğu önlemek için bol bol nemlendirilmesi gerektiğini belirten Akın, "Cilt nemlendirmede kullanılan nemlendiriciler iki farklı mekanizmayla çalışır. Bazı nemlendiriciler, deri yüzeyinde bir katman oluşturur ve derinin doğal neminin buharlaşarak yitirilmesini engeller. Bu tür nemlendiriciler arasında vazelin, lanolin gibi yağlar bulunur. Etkili nemlendiriciler olmalarına karşın sürülmeleri zordur. Diğer grup nemlendiriciler ise havadaki nemi ya da derinin alt katmanlarındaki nemi yüzeye çekerek, derinin nemlenmesini sağlarlar. Bunlara örnek gliserin ve bitkisel yağlardır. Cilt bakımında ürün seçerken PH’ının deri PH’ına yakın olmasına, renksiz ve kokusuz olmasına (parfümsüz), kolay sürülebilmesine, paraben gibi katkı maddesi içermemesine dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.