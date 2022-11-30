Ciğerleriniz daha sağlıklı olsun istiyorsanız mutlaka bir bardak için

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Meyan kökü, sağlığa oldukça faydalı bir bitkidir. Soğuk algınlığına, ülsere, karaciğer sağlığına ve akciğerlere çok iyi gelir. Akciğer temizliğinde etkili olan bir diğer bitki meyan köküdür.

Günde 2 ila 3 bardak meyan kökü çayı içebilirsiniz.1 tatlı kaşığı meyan kökünü bir bardak kaynamış suya atıp 5 dakika demledikten sonra süzerek tüketebilirsiniz.

PANCAR VE SUYUNU TÜKETİN

Pancar akciğer fonksiyonuna fayda sağladığı gösterilen nitrat bakımından zengindir. Nitratlar kan damarlarını gevşetmeye, kan basıncını düşürmeye ve oksijen alımını optimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca pancar ve pancar suyu akciğerleri temizlemede bir numaradır.

BİBER

Biberler, vücudunuzda güçlü bir antioksidan görevi gören suda çözünen bir besin olan C vitamininin en zengin kaynakları arasındadır. Yeterince C vitamini almak sigara içenler için özellikle önemlidir.

Aslında, sigara dumanının vücudunuzun antioksidan depoları üzerindeki zararlı etkilerinden dolayı, sigara içen kişilerin günde fazladan 35 mg C vitamini tüketmeleri önerilir.

KABAK

Kabakların parlak renkli eti, akciğer sağlığını destekleyen çeşitli bitki bileşikleri içerir. Hepsi güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan beta karoten, lutein ve zeaksantin dahil karotenoidler açısından özellikle zengindirler.

ZERDEÇAL AKCİĞER FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİYOR

Zerdeçal, güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkileri nedeniyle genel sağlığı geliştirmek için sıklıkla kullanılır. Zerdeçalın ana aktif bileşeni olan kurkumin, özellikle akciğer fonksiyonlarını desteklemek için faydalı olabilir.

YABAN MERSİNİ BESİNLERLE YÜKLÜ

Yaban mersini besinlerle yüklüdür ve tüketimi, akciğer fonksiyonunun korunması ve muhafaza edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir.

Yaban mersini, malvidin, siyanidin, peonidin, delfinidin ve petunidin dahil olmak üzere zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Antosiyaninler, akciğer dokusunu oksidatif hasardan koruduğu gösterilen güçlü pigmentlerdir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, sağlık üzerinde etkileyici etkileri olan bir içecektir. Epigallocatechin gallate (EGCG), yeşil çayda konsantre bir kateşindir. Antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve dokuların fibrozunu veya skarlaşmasını önlediği gösterilmiştir. Günde bir bardak yeşil çay tüketmek sağlık için oldukça faydalıdır.