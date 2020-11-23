CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel korona virüse yakalandı

19) testlerinin pozitif çıktığını belirten Milletvekili Gökçel, Mersin’deki evinde karantina sürecine girdiklerini ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Milletvekili Gökçel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Kasım Perşembe günü hafif bir burun akıntısı ve genizde yanma oluşması üzerine 20 Kasım Cuma günü Mersin Üniversitesinde Covid testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını anlattı. Oğlunun testinin de pozitif çıktığını dile getiren 55 yaşındaki Gökçel, “Filyasyon ekibi geldi ve evde ilaç tedavisi başlattılar. Şu anda karantinadayız. Karantina süreci 10 gün olacak. Ondan sonra seyrine göre bakacağız” dedi.

Süreci oğluyla birlikte hafif geçirdiklerini vurgulayan Gökçel, “Şu an hafif bir baş ağrısı var. Kırgınlık da devam ediyor. Sıkıntı görünmüyor” diye konuştu.

Gökçel, eşi ve diğer çocuğu şehir dışında olduğu için korona virüsün onlara bulaşmadığını sözlerine ekledi.