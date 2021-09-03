Cezayir’de 7,5 milyondan fazla kişi Covid-19’a karşı aşılandı

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 7,5 milyondan fazla kişinin aşılandığını belirtti. Cezayir hükümeti ise, ülkede bir sonraki eğitim yılında Covid-19’un yayılmasını önlemek adına ülke nüfusunun yüzde 70’ini aşılamayı hedeflediğini duyurdu.

Cezayir’de, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam ediliyor. Cezayir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede başlatılan aşılama kampanyaları kapsamında şu an kadar tüm yaş gruplarından 7,5 milyondan fazla kişinin aşılandığı kaydedildi. Bakanlık, Covid-19’a karşı aşılamalardaki bu sayıya ise, Cezayir hükümetinin ülkede meydanlar, camiler, eczaneler gibi yoğun vatandaş hareketinin yoğun olduğu yerlerde Covid-19 aşısı sağlayarak, toplu bağışıklığı sağlamak için mümkün olan en fazla sayıda aşılamaya ulaşama çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Cezayir hükümeti, ülke nüfusunun yüzde 70’ini Covid-19’a karşı aşılamayı hedefliyor

Covid-19’un yayılma oranını azaltan bir toplu bağışıklık oluşturmak adına Cezayir hükümeti, yarın ülkedeki en büyük aşılama kampanyasına hazırlanıyor. Cezayir hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki yürütülen duyarlılaştırma kampanyalarında dağıtılan broşürler ve çeşitli medya ağları üzerinden yayınlanan reklamlar aracılığıyla Cezayir’de yeni eğitim yılında, Covid-19’un yayılma riskinin azaltmak adına vatandaşların yaklaşık yüzde 70’inin Covid-19’a karşı aşılanmayı hedefledikleri ifade edildi. Hükümet, Covid-19’a karşı en büyük ulusal aşı kampanyasını başlatmak için çeşitli idari sektörlerle işbirliği içinde ve yerel yetkililerle koordineli olarak çalışılacağını belirtti. Ayrıca Covid-19’a karşı aşılama sürecini iyileştirme çalışmalarının bir parçası olarak Cezayir’de özel klinikleri aşı kampanyalarına dahil etmek için Cezayir hükümeti, tüm idari ve lojistik düzenlemeler ile prosedürleri de uygulamaya koyduğuna da dikkat çekti.

Öte yandan Cezayir Başbakanlık hizmetleri tarafından ülkede uygulanan aşı dozlarına ilişkin yapılan açıklamada, ülkede Temmuz ayı sonunda toplam 9 milyon 273 bin 200 doz Covid-19 aşı yapıldığı belirtilmişti. Cezayir hükümeti tarafından yapılan önceki açıklamalarda ise, Eylül ayında Sinovac aşısından aylık 2,5 milyon doz ulusal üretiminin başlamasına kadar 5 milyon doz Sinovac aşısının satın alınmasının planlandığı ifade edilmişti.