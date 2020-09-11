Ceza infaz kurumlarında korona virüse "HES kodlu" önlem

Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında ceza infaz kurumlarına dışarıdan girecek kişiler için HES kodu uygulamasını zorunlu kıldı. HES kodu riskli olan vatandaşların ceza infaz kurumlarına giriş yapmasına izin verilmiyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü Sağlık ve Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Serdar Yılmaz, Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde alınan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin sağlıkları hususunda pandemi sürecinin başından itibaren gerekli tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda alındığını belirten Yılmaz, virüsün Türkiye’de görülmesinden önce ceza infaz kurumlarında bir takım tedbirler alınmaya başlandığını ve devam edilen süreçte de bu tedbirlerin revize edilerek uygulamaya konulmaya devam edildiğini söyledi. Ceza infaz kurumlarına giriş yapacak olan hükümlü ve tutukluların doğrudan ilgili koğuşlarına alınmadığını, kurum içinde kurulan izole merkezlerine alındığını anlatan Yılmaz, "Burada 14 gün boyunca izole bir şekilde bekledikten sonra testlerinin negatif çıkması halinde diğer koşullara nakilleri söz konusu oluyor. Hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuş ve odalara ücretsiz olarak dezenfekte malzemeleri tedarik edilmekte. Kurum içinde kullanılan araçlar ve sık temas edilen bölgelerde uygun temizlik şartlarında temizlenmektedir" diye konuştu.

"HES kodu riskli olan vatandaşların ziyaret için kurumlara giriş yapması mümkün değildir"

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları uyarınca 1 Eylül’den itibaren tüm ceza infaz kurumlarında HES kodu uygulamasına geçilmiş olup, HES kodu riskli olan vatandaşlarımızın ziyarete gelmemesi hususunda gerekli duyurular yapılmıştır. Bu şekilde HES kodu riskli olan vatandaşların ziyaret için kurumlara giriş yapması mümkün değildir. Bu konuda vatandaşlarımızdan ayrıca hassasiyet bekliyoruz. Çünkü dışarıya çıkan bu riskli vatandaşlarımız, sadece kendi yakınları olan tutuklu hükümlülere değil tüm vatandaşlarımıza bu virüsü taşıma tehlikesi içindedir. Kurum içerisine ziyaretçilerimiz kabul edildiği andan itibaren yine kurum görevlilerimiz tarafından ziyaret yapacakları kurumlara transferleri ring araçlarıyla planlanmaktadır. Ring araçlarında sosyal mesafe kurallarına uyulması için servis sayısı arttırılmış ve kapasitelerinin yarısı oranında yolcu alarak ilgili kurumlara ziyaretçilere götürmektedirler."

Ceza infaz kurumunun girişinde ısıya duyarlı termal kameraların bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Ateş ölçer ile ortaya çıkamayan bazı vücut ısısının artışlarının da buradan takibi yapılmakta. Ancak yine kuruma girerken ateş ölçer vasıtasıyla görevlilerimiz gelen herkesin ateşlerini tekrar kontrol ediyorlar. Buradaki koşulların steril olması için tüm çaba ve gayreti gösteriyorlar" dedi.