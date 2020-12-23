Ceylan ve Ahlatcı, Hazine ve Maliye Elvan’ı ziyaret etti

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile görüştü.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapımına başlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin biran önce tamamlanarak hizmete açılması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın büyük önem verdiği Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi ile ilgili geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşülerek maddi destek sağlanmıştı. Milletvekili Ceylan, bugün de İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Elvan’dan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi binasının biran önce bitirilerek hizmete açılması için maddi destek talep etti.

Çorumlular ve çevre illerden tedavi için gelecek kanser hastaları için son derece önemli olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’dan Ankara ve Samsun gibi kentlere sevklerin önleneceğini anlatan Milletvekili Ceylan, özellikle da pandemi sürecinde onkoloji hastalarının ve yakınlarının gittikleri kentlerde yaşadıkları zorlukları da Bakan Elvan’a anlattığını ifade etti.

Görüşmenin son derece verimli geçtiğini söyleyen Miletvekili Ceylan, Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını sözlerine ekledi.