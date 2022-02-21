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Çeşmeden su içilir mi?

İstanbul'da çeşme suyunun içilip içilmeyeceğine yönelik tartışmalara İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kocazeybek açıkladı.

Sağlık 21.02.2022, 14:01
Çeşmeden su içilir mi?

16 milyonu aşan nüfusu ile günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiminin gerçekleştiği İstanbul'da, çeşme sularının içilip içilemeyeceği tartışmaları yıllardır devam ediyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde şebeke suyunun niçin içilemediği ve İSKİ web sayfasında İSKİ’nin misyon-vizyon kısmında “içilebilir su amacı” ifadesinin niçin yazıldığı, İBB Meclisi'nde de gündeme gelmişti. İBB Meclis'indeki gündem sonrası son olarak İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kocazeybek, tartışmalara noktayı koydu.

Cumhuriyet gazetesine konuyla ilgili makele yazan Kocazeybek, İstanbul'da çeşme sularının içilebildiğini belirterek "İSKİ’nin şebeke suyu son 2021 yılında yapılan dokuz kaynak suyu ile paralel incelemede sertlik ve koku (araştırmada yok ancak klor kullanımına bağlı bilinen bir gerçek) dışında diğer tüm kritik ve önemli parametrelerin bugün piyasada rahatça içilebilir durumda olan yeraltı kaynak suları ile benzer verilere sahip olması nedenleriyle, İstanbul şebeke sistemi suları; günlük yaşam içinde kullanım dışında içmeye de uygun standartlarda sağlıklı ve temiz olarak İstanbul halkının hizmetine sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

İSKİ şebeke sistemi dışında site vb. toplu konutların bulunduğu bölgelerde su depolarının periyodik temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmamasına bağlı mikrobik kirlenme ve su kalitesinin bozulması gibi hususlarda eklenebilir. Ayrıca bu sayılan olumsuz unsurların dışında uzun yıllardır İstanbul’da yaşayanların yeraltı kaynak suyunu içeren damacana ve pet su kullanımı alışkanlığının yarattığı psikolojik algıdır.

#çeşme #su #İSKİ
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