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Cerrahpaşa’dan “cinsiyet değiştirme sırası” iddialarına ilişkin açıklama: "Sayılar gerçeğin çok üzerinde"

Çok sayıda kişinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cinsiyet değiştirme operasyonu için sıra beklediği iddialarına ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, “Verilen hasta sayıları, gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.

Sağlık 16.06.2022, 15:18
Cerrahpaşa’dan “cinsiyet değiştirme sırası” iddialarına ilişkin açıklama: "Sayılar gerçeğin çok üzerinde"

Çok sayıda kişinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde cinsiyet değiştirme operasyonu için sıra beklediği iddialarına ilişkin üniversiteden yapılan açıklamada, “Verilen hasta sayıları, gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.

Bir akademisyen tarafından dillendirilen "Cerrahpaşa’da 4 bin kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil’de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddiasına cevap geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yanıt geldi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, “Çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya platformlarında sıkça paylaşıma konu olan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizde cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yönelik iddiaların yer aldığı haberlerin içeriğinde verilen hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır. Profesör unvanlı ve üniversitemizle ilişkisi olmayan bir öğretim üyesinin açıklamasına dayandırılmış bu haberler tamamıyla dezenformasyonun sonucu olup toplumu yanlış yönlendirme amacına hizmet etmektedir” denildi.

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