Cerrahpaşa’da pandemiyle mücadelede yoğun bakım takviyesi

Pandemiyle mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 11 yataklı yeni bir yoğun bakım ünitesini bünyesine kattı. Törende konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “2020 yılında 534 Covid-19 hastasını yoğun bakımlarımızda misafir ettik. Şu anda da 300’e yaklaşan bir hastayı Covid-19 yoğun bakımlarımızda ağırladık” dedi.

Pandemiyle mücadelenin aşılama çalışmalarıyla devam ettiği bu günlerde vaka sayıları da yüksekliğini koruyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de bu kapsamda 11 yataklı yeni yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahi Tıp Bilimler Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, Dahili Tıp Bilimler Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak , Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Törende Covid-19 pandemisinin henüz sona ermediği belirtilirken önlemlere uyumun önemine dikkat çekildi. Törende konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, 2019, 2020 ve 2021 yılına ilişkin yoğun bakım verilerini paylaştı. Kutlubay, 2020 yılında Cerrahpaşa’da 534 Covid-19 hastasının yoğun bakımda misafir edildiğini 2021 yılı için ise şu anki rakamın 300’den fazla olduğunu belirtti.

“2022 yılı ortasında 10 yataklı bir dahiliye yoğun bakım ünitesi açılmış olacak”

Hastane hizmetlerinin öneminin salgın döneminde yeniden gözler önüne serildiğini belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tüm vatandaşları salgın sürecinde duyarlı davranmaya ve önlemlere uymaya davet etti. Yeni yoğun bakım üniteleri için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aydın, “Cerrahpaşa’da şu ana kadar hiç olmayan bir dahiliye yoğun bakım ünitesinin de inşaat faaliyeti devam etmekte. 2022 yılı ortasında da orada yaklaşık 10 yataklı bir dahiliye yoğun bakım ünitesi açılmış olacak” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında 534 Covid-19 hastasını yoğun bakımda misafir ettik”

Açılışta konuşan ve Cerrahpaşa’ya ilişkin önemli rakamlar paylaşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Yoğun bakım sayılarımızı 105’e çıkarttık. Bizim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde şu anda tescilli 960 yatak var. 105 yoğun bakım yatağı bunun içinde olduğuna göre yaklaşık yüzde 11 yataklarımızı biz yoğun bakım olarak ayarladık. 25 yatak çocuk yoğun bakımı, bir özelliği de şu anda İstanbul’da en yüksek kapasiteye sahip olan aktif yoğun bakım Cerrahpaşa içerisinde bulunuyor. 2019 yılında bin 975 yetişkin hastayı yoğun bakımlarımızda misafir ettik. 319 da çocuk hastamızı çocuk ve yeni doğanlarda misafir ettik. 2020 yılında çocuk hasta sayısı 930’a çıktı şu anda yılın bitimine 2,5 ayımız var. 900’e yaklaşan bir çocuk ve yeni doğan yoğun bakımda misafir ettiğimiz hastamız mevcut. Covid-19’a bakacak olursak 2020 yılında 534 Covid-19 hastasını yoğun bakımlarımızda misafir ettik. Şu anda da 300’e yaklaşan bir hastayı Covid-19 yoğun bakımlarımızda ağırladık” dedi.

Fakülte bünyesinde Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi (1)’de 12, Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi’nde 9, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 8, Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 6, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde 6, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi’nde 25, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde 18, Bebek Odası Yoğun Bakım Ünitesi’nde 5, Yeni Yoğun Bakım Ünitesi’nde 11, Sadi Sun Yoğun Bakım Ünitesi (3)’te 5 olmak üzere 105 yoğun bakım yatak kapasitesine ulaştı. Önümüzdeki yıl ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarihinde ilk defa hizmet verecek olan Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi’nin açılması planlanıyor.