Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "Kalp cerrahisinde minimal invazif yöntemleri giderek daha fazla ve farklı tekniklerle uygulanmaya başladı. Cerrahi robotlar ile kalp ameliyatları daha ileri bir noktaya taşındı" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, erişkin ve çocuk kalp cerrahisi hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bilal, gelişen teknolojiler ve donanım sayesinde ileri tedavi seçeneklerinin, iyi sonuçlarla sunulacağını ve yüksek hasta memnuniyetini sağlayacağını aktardı. Prof. Dr. Bilal, "Kalp cerrahisinde minimal invazif yöntemleri giderek daha fazla ve farklı tekniklerle uygulanmaya başladı. Cerrahi robotlar ile kalp ameliyatları daha ileri bir noktaya taşındı" dedi.

"En sık uygulanan cerrahi prosedür koroner bypass"

Erişkinlerde koroner bypass ameliyatlarının sık uygulanan cerrahi prosedür olma özelliğini koruduğunu belirten Prof. Dr. Bilal, bunu kapak ve aort cerrahisinin takip ettiğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "Erişkin konjenital kalp cerrahisi, kalp tümörleri ve aritmi cerrahisi; erişkinlerde uygulanan diğer prosedürler. Pediyatrik kalp cerrahisinde ise karşılaşılan patolojilerin çok çeşitli olmasına bağlı olarak uygulanan prosedürler de çok daha geniş bir spektrumdadır. Bunların çoğu konjenital dediğimiz doğumsal kalp hastalıklarını içerir. Kalp içinde delikler, daralmalar ve tıkanıklıklar, kalbin bazı kısımlarının az gelişmesi, ters olması, hatta hiç olmaması gibi bozukluklar tek tek veya birkaçı bir arada görülebilir. Ayrıca edinsel, yani doğumsal olmayan kalp hastalıkları daha seyrek olsa da bu yaş grubunda karşımıza çıkabiliyor. Tüm bunlara bağlı olarak, çocuk yaş grubunda binlerce çeşit ameliyattan bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Pediyatrik kalp cerrahisi daha riski"

Prof. Dr. Bilal, sözlerine şöyle devam etti: "Hem erişkin hem pediyatrik kalp cerrahisini yoğun biçimde gerçekleştiren bir cerrah olarak, pediyatrik kalp cerrahisinde uygulanan prosedürlerin genel olarak daha kompleks ve riskli olduğunu söyleyebilirim. Bu ameliyatların başarıyla yapılabilmesi için çok donanımlı bir ekibe, çok iyi bakım şartlarına ve hastane alt yapısına ihtiyaç var. Bu nedenlerle pediyatrik kalp cerrahisinin mükemmel sonuçlarla yapılabildiği merkez sayısı maalesef çok az. Günümüzde çocuk kalp cerrahisi bir üst ihtisas konusu haline gelmiştir. Ülkemizde, kalp cerrahisi uzmanlık eğitiminden sonra iki yıl daha bu konuda ileri eğitim almak suretiyle çocuk kalp cerrahı unvanı sahibi olunabiliyor. Ama iyi bir pediyatrik kalp cerrahının yetişmesi için çok daha uzun yıllara ihtiyaç var".

"Erişkin kalp cerrahisindeki yenilik"

Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal, "İlk sıraya minimal invazif, yani küçük kesilerle yapılan kalp cerrahisini koyabiliriz. Kalp cerrahisinde minimal invazif yöntemlerin giderek daha fazla ve farklı tekniklerle uygulandığını görüyoruz. Bu yöntemlerin uygulanmasına 1996 yılında başladım ve yüzlerce kapak ve koroner hastasına tatbik ettim. Kalbin kulakçıkları arasındaki delikleri kapatmada mini insizyonlar standart ameliyat yaklaşımımız oldu. Önce küçük kesi ile başladığımız bu ameliyatlarda sonra endoskopik yöntemleri de kullanmaya başladık. Cerrahi robotlar, minimal invazif kalp ameliyatlarını ileri bir noktaya taşıdı. Daha küçük kesilerle, daha iyi görüş sağlayarak, daha iyi hareket kabiliyetine sahip robot kolları kullanarak birçok ameliyatı gerçekleştirmek daha kolay. Koroner cerrahisinde göğüs atardamarını robot yardımıyla çıkarmak ve minik bir insizyonla bypass yapmak mümkün. Küçük insizyonla robotla ameliyat yapmak, bilgisayar oyunu oynamak gibi eğlenceli aynı zamanda" dedi.

"Çocuk kalp cerrahisinde tecrübe önemli"

Çocuk kalp cerrahisinde yapılan yüksek riskli ameliyatların tecrübenin artmasıyla sonuçlarının belirgin biçimde düzelmesinin önemli gelişme olduğunu aktaran Prof. Dr. Bilal, "Son yıllarda yeni bir ameliyat tekniği geliştirmekten ziyade, mevcut tekniklerde modifikasyonlar yapıldığını görüyoruz. Daha mükemmel hale gelmeyi başarmış merkezlerde daha kompleks ameliyatlar daha düşük mortalite ve morbidite ile yapılabiliyor. Örnek olarak, tek karıncıklı tamir yöntemleri bu modifikasyonlar sayesinde çok daha başarıyla yapılabiliyor. Sol kalbin gelişmediği hastalarda, cerrahi mortalite yüzde 10 seviyelerine inmiş durumda. Önceden düzeltme ameliyatı yapılamayan bazı transpozisyon hastaları, nikaidoh ameliyatı ve onun modifikasyonları ile bu şansı elde edebiliyor" ifadelerini kullandı.