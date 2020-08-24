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Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı

RADYOLOJİ UZMANI DOÇ. DR. NURULLAH DOĞAN, HASTANIN KORONER BT ANJİYONUN ARDINDAN HEMEN NORMAL HAYATINA DÖNEBİLECEĞİNİ BELİRTTİ.

Sağlık 24.08.2020, 14:28
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Cerrahi müdahale olmadan anjiyo imkanı

Klasik anjiyoda giriş yerlerinde oluşan kanamaların BT anjiyo cihazı sayesinde önüne geçildiğini belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, hastanın koroner BT anjiyonun ardından hemen normal hayatına dönebileceğini belirtti.

Bursa’da kalp rahatsızlığı olan hastaların, yeni nesil anjiyo cihazıyla ritim bozukluğu ve kanama ihtimali olmadan 1 saat gibi kısa süre içerisinde koroner BT anjiyo yapıldığını söyleyen Doruk Sağlık Grubu Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Hasta çok daha erken bir şekilde normal hayatına dönüyor. Hastaneye gelindikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor" dedi.

Kalp krizinin dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon insanın hayatını tehdit ettiğini belirten Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Kalp damarlarının görüntülenmesi gereken hastalara anjiyo yapılır. Kalp damar hastalıkları, dünyadaki en sık ölüm sebeplerinden biri. Amerika’da her yıl 4 milyon kişi kalp krizi geçiriyor. 500 bini kalp krizi sebebiyle ölüyor. Bunların 200 binden fazlası ani kalp ölümü vakalarını oluşturuyor. Ani kalp ölümü, kalp hastalarının ilk belirti başladıktan bir saat sonra meydana gelen kalp ölümü olarak adlandırılıyor. Bunlar görünüşte sağlıklı insanlar. Herhangi bir şikayeti olmadığını söyleyen insanlar ama insanlar ilk belirtiden sonra kalp krizi geçirip ölüyorlar" diye uyardı.

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların kalp krizi geçirme imkanının yüksek olduğunu belirten Nurullah Doğan, "Sigara içenler, şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, böbrek yetmezliği, ailede kalp hastalığı olanlar, kilo fazlası olanlar ve stresli hayat tarzını benimseyenler büyük risk taşımaktadır. Bunların kalp krizi geçirme riski normal insanlardan çok daha yüksek. Çünkü Avrupa ülkelerinde kalp krizi geçirme yaşı 60-65 iken Türkiye’de bu ortalama 50-55 yaş arası. Türkiye’de kalp krizi geçirenlerin maalesef yüzde 20’sinden fazlası genç insanlar. Genç insanlarda kalp krizi görülme oranı hızla artıyor. Özellikle 35-40 yaş üzerindeki bu riski taşıyan insanların BT anjiyo ile değerlendirilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

35 yaş üzeri, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırması gerektiğini belirten Nurullah Doğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Kalp damar hastalığı riski olan veya şikayeti olan hastada yapılabilecek tetkikler ya klasik anjiyo ya da koroner BT anjiyo. Gerçekten hastada bir duvar darlığı bulgusu yüksekse normal anjiyo yapmak lazım ama yoksa tespit amacıyla yapılıyorsa BT anjiyo daha avantajlı. Çünkü hasta çok daha erken bir şekilde normal hayatına dönüyor. Hastaneye geldikten bir saat sonra çekimi tamamlanıyor. Bu sayede normal yaşamına devam ediyor. Diğer anjiyoda saatlerce, bazen tam gün hastanede kalması gerekiyor. Hasta geldiği gibi çekim yapılabiliyor. Diğer anjiyonun oluşturduğu kalp ve ritim bozukluğu veya giriş yerlerinde kanama riski oluşmuyor. Hızlı bir şekilde tanı konulup normal yaşamınıza dönebiliyorsunuz. 35 yaş üzeri, erkek, özellikle sigara içen, risk faktörü taşıyan herkesin bir kez koroner BT anjiyo yaptırmasını, kalp krizi öngörülebilirliği açısından öneriyoruz."

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