Cennet meyvesi Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? Japon hurması nasıl yenir?

Trabzon hurması sağlık bakımından pek çok faydası bulunan bir meyvedir. Havaların soğuması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla Trabzon hurması pazar ve manav tezgahlarında kendini göstermeye başladı. Peki, Trabzon hurmasının faydaları nelerdir? Trabzon hurması hangi rahatsızlıklara iyi gelir? Trabzon hurması çekirdeği neye iyi gelir? Nasıl tüketilir? Trabzon hurması ile yapılabilecek tarifler nelerdir? Sizler için Trabzon hurmasının faydalarını derledik.

Trabzon hurması halk dilinde Akdeniz hurması ve cennet hurması olarak da bilinmektedir. Cennet hurması subtropik iklim özelliği olan yerlerde yetişen, vitamin ve mineral deposu bir üründür. Ülkemize 1920 senesinde getirilen bu ürünün insan sağlığına birçok faydası vardır. Kış mevsiminde sıklıkla tüketilen Trabzon hurması hakkında merak edilenler incelendi.

Cennet Hurmasının Faydaları Nelerdir?

Göz Sağlığına Destek Olur; Cennet hurması antioksidanlar sayesinde bilhassa yaşlıların göz sağlığı mevzusunda oldukça faydalıdır.

Antioksidan Kaynağıdır; Trabzon hurması sağlık için faydalı tüm antioksidanları bulundurur. Lutein, likopen, kripto-ksantin, zea-ksantin, beta-karoten ve A vitamini vb. bedenin direncini artıran bütün vitaminleri sahiptir. Ayrıca bu vitaminler bedenin savunma sisteminin dengesini bozan metaboliklere karşı vücudu korur.

Bakır Deposudur; Potasyum, mangan, fosfor ve bakır bakımından epeyce zengin olan Trabzon hurmasının yararları saymakla bitmiyor. İçerisinde bulundurduğu bakır nedeniyle bağışıklık ve savunma sistemini güçlendirir. Kısaca bedeni koruyan mekanizmaların çalışmasına destek olur.

C Vitamini Kaynağıdır; Trabzon hurması mühim bir C vitamini kaynağı olup vücut direncini artırır ve bedeni enfeksiyonlara karşı korur. Bu açıdan Trabzon hurması epeyce yararlı bir besindir.

Hazma İyi Gelir; İçerisinde bulundurduğu yüksek lif sayesinde mide ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. Ayrıca irritabl bağırsak sendromunu önler.

Kilo Verdirir; Trabzon hurması çok az yağ bulundurduğundan kalorisi de düşüktür. Bu sebepten zayıflamak isteyenlerin diyet listelerinde yer alır.

Kalp Sağlığına Etkilidir; İçerisinde bulundurduğu yüksek lif hipertansiyonu engellerken kalp sağlığını da korur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek rahatsızlıklara karşı koruma sağlar. Yüksek oranda karbonhidrat bulundurmasından dolayı, şeker rahatsızlığı olan kişilerin günde yarım Trabzon hurması tüketmesi tavsiye edilir.

Hemoroit Hastalarına İyi Gelir; Trabzon hurması anti hemorajik niteliklere sahip olduğu için hemoroit yaralarında çok fazla kanamanın kontrol edilmesinde kullanılır.

Şeker Hastaları İçin Faydalıdır; Şeker hastaları kısa zamanda açlık hissedebilir ve bu durumla çok sık karşılaşılır. Bulundurduğu zengin lif nedeniyle cennet hurması açlık düzeylerini durdurmak için iyi bir tercih olabilir.

Bağışıklığı Güçlendirir; Güzel bir C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklığı güçlendirir ve düzenli tüketildiği zaman bu etki giderek artar. Böylelikle astım, soğuk algınlığı ve grip dahil pek çok akciğer enfeksiyonlarına karşı kalkan vazifesi görür.

Enerji Verir; Trabzon hurması yüksek şeker ve potasyum içeriğinden dolayı natürel bir enerji verici olarak kabul edilmektedir. Günde 1 tane tüketilen akdeniz hurması herhangi bir güç gerektiren aktiviteyi yerine getirmek için bireye anında enerji verebilir. Stres ve yorgunluğu giderir.

Karaciğeri Temizler; Trabzon hurması zararlı oksijenden dolayı serbest radikalleri temizler. Ayrıca Akdeniz hurması toksik maddelerin tesirlerini azaltarak hücre hasarını engeller.

Kırmızı Kan Hücrelerini Artırır; Trabzon hurmasının içinde bulunan bakır, doğru demir emilimine destek olur. Bu sayede kırmızı kan hücrelerinin üretimine destek olur.

Cennet hurması pekmezi nasıl yapılır?

Trabzon hurmasına şeker eklemeden kaynatarak yapıldığı için kahvaltılarda 1-2 çay kaşığı yenebilir. Ayrıca pekmezin içine isteğe bağlı olarak ceviz, fındık eklenebilir. Eklenen bu ürünler omega3 içeriğini artırdığı için biyoyararlılığı da artar.

Diyabet hastası olan kişilerin kahvaltılarda 1 yemek kaşığı pekmez yemesinde bir sakınca yoktur. Son olarak iyi yağ ve lif bulundurmasından dolayı, kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırarak, bağırsak sistemini rahatlatmaktadır.

NASIL YENİR?

Trabzon hurması asla sertken yenmemelidir. Korkacak bir şey yok; zararlı veya zehirli değil ancak henüz yumuşamadan yediğiniz Trabzon hurması ısırdığınız an ağzınızı buracak ve sizi pişman edecektir.

Belki de bu kötü deneyim sebebiyle bu güzel ve lezzetli meyveye mesafeli yaklaşan insan sayısı çoktur.

Ancak sertken aldığınız ve olgunlaşana kadar beklettiğiniz bir Trabzon hurmasını tattığınızda eşsiz lezzetiyle sizi kendine bağlayacaktır.

CENNET HURMASI İLE YAPABİLECEĞİNİZ TARİFLER:

Persimmon Fool/Cennet meyveli ful

MALZEMELER: 2 tatlı kaşığı aroma katılmamış toz tart jölesi; 1 çorba kaşığı su; 2 su bardağı olgunlaşmış cennet meyvesi püresi; 2 çorba kaşığı toz şeker; 1 çorba kaşığı taze limon suyu; 1/2 su bardağı çok soğutulmuş Tikveşli taze krema; dekor için bir adet cennet meyvesi.



YAPILIŞI: 1. Isıya dayanıklı bir kabın içine toz jelatini koyun ve üzerine bir kaşık su dökün. 2. Cennet meyvelerinin sapını çıkarın, dörde kesin, çekirdeği varsa çıkarın ve bıçakla kabuklarından ayırıp mutfak robotunun ya da blenderin içine atın. Çalıştırıp püre haline getirin. 3. Püreyi bir káseye alın, içine limon suyu, şeker ve bir tutam tuz koyun. İyice karıştırarak şekerin erimesini sağlayın. 4. İçinde kısık ateşte su kaynayan bir çaydanlık üzerine jölenin bulunduğu kabı oturtun ve karıştırarak jöleyi eritin. Jöleyi, cennet meyvesi püresine ekleyip iyice karıştırın. 5. Bir kase içinde Tikveşli kremayı mikser kullanarak çırpın ve koyu krem şanti kıvamına getirin. Bu koyulaşmış taze kremayı şimdi de cennet meyvesi püresine dikkatlice, yani koyulaşmış kremayı tekrar sulandırmamaya dikkat ederek karıştırıp yedirin. 6. Ayaklı cam kadehlere paylaştırın ve buzdolabında en az 5 saat soğumaya bırakın. 7. Elinizdeki son cennet meyvesini dikkatlice soyun ve kesebildiğiniz düzgünlükte küçük küpler keserek tatlıların üzerine paylaştırıp servis edin.

Karamelize Cennet Hurma Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

4 olgun cennet hurması

3 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Krema Malzemeleri:

200 gr labne peyniri (Philadelphia original)

100 gr tuzsuz tereyağı

3 su bardağı pudra şeker

3 yemek kaşığı süt veya sıvı krema

1 çay kaşığı vanilya

Tarif:Cennet hurmalarını daire şeklinde dilimleyin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine bal, şeker ve limon suyunu paylaştırın. Ardından 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

Krema Tarifi:Peynir ve yağ oda sıcaklığına gelince, bütün malzemeleri mikserler iyice çırpın. Cennet hurması dilimlerini kremayla süsleyin.