Çekya’daki bir ilkokulda korona virüs nedeniyle 600 kişi karantinaya alındı

Çekya’daki Za Chlumem ilkokulunda yayılan korona virüs nedeniyle 600 kişinin karantinaya alındığı açıklandı.

Çekya’nın Teplice şehrine bağlı Bilina kasabasında bulunan Za Chlumem ilkokulunda görülen korona virüs vakaları sebebiyle 600 kişi karantinaya alınırken, okul 12 Kasım’a kadar kapatıldı. Yapılan testlerden gelen ilk sonuçlarda 60 kişinin korona virüs olduğu öğrenilirken, henüz sonuçlanmayan birçok test bulunduğu da bildirildi.

Okul çalışanı 2 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.

Aileler hasta çocukları okula gönderdi

Teplice Hijyen İstasyonunun Baş Epidemiyoloğu Eva Polackova “Hükümet okullarda zorunlu testlere devam etseydi, hastalığın yayılması daha erken fark edilecekti. Hastalık gizlice yayıldı ve hem ebeveynler hem de okuldakiler hastalandı. Aileler hasta olan çocukları okula gönderdi. Çocuklarda hastalığın en büyük belirtisi yüksek ateştir ve sanırım aileler bunu çok önemsemeyip çocuklarını okula göndermeye devam ettiler” dedi.

Okul 12 Kasım’a kadar kapalı kalacak

Bilina’daki Za Chlulem İlkokulu 12 Kasım’a kadar kapalı kalacak ve öğrenciler 15 Kasım’da tekrar sıralarına dönecek. Okul müdürü Barbora Schneiderova okulun web sitesinde yaptığı açıklamada durumun şu anda çok ciddi olduğunu belirterek, "Yalnızca sizin ve bizim sorumluluğumuz sayesinde virüsün sadece okulda değil, tüm Bilina ve çevresinde yayılmasını durdurabileceğiz" dedi.

Çekya’da 1 Kasım tarihi ile 7 bin 591 yeni korona virüs vakası görülürken salgının başladığı ilk günden bu yana 1 milyon 773 bin 291 kişi korona virüse yakalandı. 30 bin 807 kişi ise korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

10 milyon 700 bin nüfuslu Çekya’da aşılanma oranı yüzde 58 seviyesinde bulunurken 6 milyon 95 bin 177 kişi tamamen aşılanmış durumda.