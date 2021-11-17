Çekya’da PCR ve antijen testlerinin geçerliliği kaldırılıyor

Çekya’da Pazartesi’den itibaren restoran, bar ve kafeler ile kültürel ve toplu etkinliklere sadece aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler girebilecekken, antijen ve PCR testleri kabul edilmeyecek.

Çekya’da artan korona virüs vakalarından dolayı yeni önlemler gündemde. Salgınında yaşanan rekor artışın ardından Başbakan Andrej Babis yeni önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunurken, “Durum kötüye gidiyor. Yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantımız ardından yeni önlemleri açıklayacağız. Şimdiden söylemeliyim ki, Çekya 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren Bavyera modelini uygulamaya başlayacak. Bu modele göre artık restoran, bar ve kafeler ile kültürel ve toplu etkinliklere sadece aşılı ve hastalığı geçirmiş kişiler girebilecek. Antijen ve PCR testleri kabul edilmeyecek. Salgın artık çok kritik bir seviyede ve alınacak kararlar bekleyemez. Özellikle Moravya-Silezya ve Zln bölgelerinde durum çok kritik. Oradaki bütün aileler yoğun bakım ünitelerinde kalıyor ve elbette aşısızlar. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

“Onlara danışmak istedik ama artık zamanımız yok”

Mevcut hükümetin korona virüs önlemleri ile ilgili yetersiz olduğu yönündeki eleştirilerle ilgili sorulara cevap veren Babis, “Çok çalışıyoruz, sabahtan beri bir şeyler üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz. Onlara danışmak istedik ama artık zamanımız yok. Bugün bazı yalanlar dinledim ama önemsemiyorum. Artık herkesin korona virüs karşısında birleşmesi gerekir. Durum gerçekten çok kritik ve bir an önce karar vermek zorundayız” ifadelerine yer verdi

“Ortada bir hükümet yok”

Kurulacak yeni hükümetin muhtemel Başbakanı ve Sivil Demokrat Parti (ODS) lideri Petr Fiala ise, “Korona virüs konusunda Andrej Babis’in sona eren hükümetiyle tam bir iş birliği yapamıyoruz. Aslında ortada bir hükümet yok acilen yeni hükümetin kurulması gerekir. Avusturya modelini uygulayamayız, yasalarımıza aykırı durumlar doğurabilir. Bu işin tek çözümü aşılamadır, lütfen herkes aşı olsun” dedi.

Vaka sayısında rekor

Çekya son 24 saatte açıklanan 22 bin 479 korona virüs vakası ile salgının başından bu yana en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırarken, dün 661’i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 425 kişinin hastaneye yattığı ve 27 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının başlangıcından bu yana, Çekya’da 1 milyon 930 bin 214 kişi virüse yakalanırken, toplam 31 bin 709 kişi ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.