Çekya’da ordu hastanelere yardım edecek

Çekya’da son günlerde korona virüs salgınında ciddi artışlar yaşanırken, Çekya ordusunun Zlin ve Olomouc bölgesindeki 5 hastane ve bir yaşlılar evinde görev alarak sağlık personeline yardım edeceği açıklandı.

Çekya’da korona virüs vakalarının artışa geçmesiyle zor günler geçiren Zlin ve Olomouc bölgelerindeki hastaneler Çekya Ordusu’ndan yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine askerler Vsetin, Valasske Mezirici, Prostejov, Sternberk ve Prerov’daki hastaneler ile Komarov’daki yaşlılar evinde yarından itibaren görev almaya başlayacak. Askerler hasta konumlandırma, hijyen, yiyecek depolama, temizlik ve operasyon konularında destek sağlayacak.

“Planlı tüm operasyonlarımızı durdurduk”

Vsetin Hastanesi Tıbbi Bakımdan Sorumlu Müdür Yardımcısı Martin Metelka, “Ekim ayından bu yana planlanan fıtık, varis ve endoprotetik operasyonlarımızı sınırlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bundan sonraki planlı operasyonlarımızı ise maalesef durdurma kararı aldık. Hasta sayısındaki ciddi artış nedeniyle açtığımız 2. korona virüs istasyonu ve mevcut yatan hastaların bakım organizasyonunu gerçekleştirmekte zorlanıyoruz. Askerlerin gelişi bizi çok rahatlatacak” dedi.

Zln Valisi Radim Holis yaptığı açıklamada, “Durum ciddi. Hafta boyunca hasta sayımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Bu durum, personelimiz için fazladan yük anlamına gelecek. Bu yüzden de önceden hazırlanmalıyız. Bu konuda Çek Kızılhaçı ve ordumuz ile ortak çalışmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“Tüm hastaneler yardım talebinde bulundu”

Moravya-Silezya Bölge Valiliği Sözcüsü Nikola Birklenova, “Bazı hastaneler muhtemelen ordunun yardımını kullanacak. Bölgedeki tüm hastane müdürlerine ordudan ne kadar asker talep ettiklerini bildirmeleri için bir duyuru yaptık. Tüm hastanelerimiz yardım talebinde bulundu” dedi.

Çekya’da salgının başından bu yana 1 milyon 890 bin 405 kişi korona virüse yakalanırken, toplam 31 bin 481 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 557’si yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 736 kişi ise hastanede tedavi altında bulunuyor.