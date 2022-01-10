Çekya’da Omicron baskın mutasyon haline geldi

19’un Omicron mutasyonunun Çekya’da baskın mutasyon haline geldiğini açıkladı.

Covid-19’un Omicron mutasyonu birçok ülkede baskın hale gelmeye devam ediyor. Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Ocak Cumartesi günü incelenen pozitif vakaların yüzde 50’sinden fazlasının Omicron mutasyonuna sahip olduğunu, büyük şehirlerde bu oranın yüzde 79’a kadar çıktığı bildirildi.

Ülke genelinde 77 laboratuvardan alınan 26 bin 275 pozitif PCR test sonucunun yüzde 61’i delta, yüzde 39’u ise Omicron mutasyonuna sahip iken, 8 Ocak Cumartesi günü ilk kez Omicron mutasyonun yüzde 50’nin üzerinde olduğu gözlendi.

Çekya Devlet Halk Sağlığı Enstitüsü Sözcüsü Stepanka Cechova yaptığı açıklamada, "Omicron mutasyonu büyük şehirlerde daha fazla görülüyor. Yüzde 50’nin üstüne çıktığını gördük. Dün ise çoğunlukla büyük şehirlerde yaşayanların test yaptırmaya gitmesiyle laboratuvarlardan alınan sonuçlar Omicron mutasyonunun yüzde 79 olarak gösterdi." dedi.

Çekya’daki önemli laboratuvarlardan olan Diana Biotechnologies sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, işbirliği yaptıkları laboratuvarlardan aldıkları verilere göre Omicron mutasyonunun pozitif vakaların yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Günlük vaka sayısının 50 bine çıkması bekleniyor

Uzmanlar, Omicron dalgasının daha erken başladığı ülkelerden gelen güncel bilgilere göre, Omicron’un akciğerleri etkilemeyeceğine ve bu nedenle hastaneye yatış gerektiren ciddi durumlara neden olmayacağına inanıyorlar. Uzmanlar ayrıca, ülkenin ocak ortasından şubat ayı ortasına kadar Omicron mutasyonun etkisi altında kalacağını ve günlük vaka sayılarının 50 binlere çıkacağını belirtiyor.

İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Merkezi Kriz Kurmay Başkanlığı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Omicron’un önceki mutasyonlar kadar ciddi olabileceği bilgisinin de tartışıldığını şifade etti.

Son 24 saatte 2 bin 761 yeni vaka

Çekya’da son 24 saatte 2 bin 761 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 530 bin 917’ye ulaştı. Son 24 saatte 7 kişinin daha virüs nedeniyle hayatın kaybettiği ülkede toplam can kaybı 36 bin 624’e yükseldi. Çekya’da 420’si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 229 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.