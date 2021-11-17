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Çekya’da korona vaka sayısında rekor

Çekya’da son 24 saatte 22 bin 479 koronavirüs vakası sayısı ile salgının başından bu yana vaka sayısında rekor kırıldı.

Sağlık 17.11.2021, 12:19
Çekya’da korona vaka sayısında rekor

Çekya’da son 24 saatte 22 bin 479 koronavirüs vakası sayısı ile salgının başından bu yana vaka sayısında rekor kırıldı.

Çekya’da koronavirüs salgınına ilişkin son 24 saatlik veriler açıklandı. 10,7 milyon nüfuslu Çekya’da son 24 saatte 22 bin 479 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu sayı koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olarak belirlendi. Dün, ülke genelinde yapılan 79 bin 389 PCR testinin yüzde 25,52’si, 43 bin 31 antijen testinin ise yüzde 5,15’i pozitif çıktı. Ülkede görülen son rekor vaka sayısı, 17 bin 778 vaka ile 6 Ocak 2021 tarihinde kaydedilmişti.

Testi pozitif çıkanlar telefonlarına cevap vermiyor

Çekya’da salgınla ilgili en kötü durum Olomouc, Moravya-Silezya, Güney Moravya ve Güney Bohemya bölgelerinde görülüyor. Hastalığın yayılmasıyla bağlantılı olarak konuşan uzmanlar, pozitif test sonucu sonrasında aradıkları insanların telefonlarına cevap vermediğinden şikayet ediyor. Çekya’da Ulusal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Ajansı, Çek Ordusu ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak yönettiği ve salgın ile ilgili bilgiler veren Chytra Karantena (Akıllı Karantina) Twitter hesabından “Rica ediyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada, “Son zamanlarda, hijyen istasyonları tarafından yapılan temaslı takibinin etkisi azalıyor. Pozitif çıkan kişilerin yüzde 64’üne ulaşamıyoruz. İnanılmaz gibi görünse de birçok kişi numarayı hijyen istasyonları nedeniyle engelliyor ve bazıları istasyon operatörleri aradığında telefonu kapatıyor. Rica ediyoruz, lütfen telefonlarınıza cevap verin" denildi.

“Avusturya modeli uygulanamaz”

Yarın toplanacak olan hükümet, pandemi ile ilgili sert önlemler açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jana Malachova, yaptığı açıklamada, "Ciddi bir adıma ihtiyaç var. Sayı korkutucu, endişe verici. Durdurulamazsa çok tehlike şeyler olabilir" dedi.

Bölgeler Birliği Başkanı ve Güney Moravya Bölge Valisi Jan Grolich bir radyo kanalına verdiği röportajda, “Aşısızların karantinaya alındığı Avusturya ve Bavyera modelleri Çekya’ya uygun modeller değildir. Başka önemli adımlar atmalıyız" ifadesini kullandı.

Çekya’da koronavirüs salgınında dün 661’i yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 425 kişinin hastaneye yattığı ve 27 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Korona salgınının başından bu yana Çekya’da 1 milyon 930 bin 214 kişi virüse yakalanırken toplam 31 bin 709 kişi hayatını kaybetti.

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