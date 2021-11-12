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Çekya’da hükümet koronaya karşı yeni önlemleri açıkladı

Çekya’da oluşan yeni korona virüs dalgası nedeniyle toplanan Bakanlar kurulu yeni tedbirler açıklarken, sağlık kurumlarındaki aşısız çalışanların haftada 1 kez zorunlu olarak test olması gerektiği belirtildi.

Sağlık 12.11.2021, 14:02
Çekya’da hükümet koronaya karşı yeni önlemleri açıkladı

Çekya’da oluşan yeni korona virüs dalgası nedeniyle toplanan Bakanlar kurulu yeni tedbirler açıklarken, sağlık kurumlarındaki aşısız çalışanların haftada 1 kez zorunlu olarak test olması gerektiği belirtildi.

Çekya’da gün geçtikçe kötüleşen korona salgını nedeniyle hükümet, Sağlık Riskleri Konseyi tarafından korona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için önerilen bir takım yeni önlemleri açıklarken, 15 Kasım’da 23 şehirde toplu olarak PCR testi, 22 ve 29 Kasım’da ise tüm okullarda aşılanmamış çocuklara kapsamlı bir antijen testi yapılmasına karar verildiği bildirildi. Çekya’da daha önce açıklanan ve 15 Kasım’dan itibaren geçerli olacak önlemelere göre ise en az 50 öğrencinin bulunduğu sınıflarda maske takma ve sağlık kurumlarında aşısız olan her çalışana haftada bir kez test olma zorunluluğu getirildi.

“65 yaş üstü kişiler 3. doz aşı olmalı”

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada “Uygulamayı düşündüğümüz bazı kararları kurulacak yeni hükümetin anti korona virüs ekibinin onayına sunduk. Kararları inceleyip Cumartesi dönüş yapmalarını bekliyoruz. Seçeneklerimiz yasalar dahilinde sınırlı durumda. Yeni hükümet ile iş birliği içinde kararlar almak istiyoruz. Çekya’da 29 Kasım’dan itibaren daha sert önlemler alınabilir” derken, 65 yaş üstü kişilerin bir an önce 3. doz aşı olmaları gerektiğini vurguladı.

Avusturya modeli açıklanmadı

Avusturya’da uygulanan kültür ve spor etkinlikleri ile restoran ve barlara yalnızca aşılanmış veya son 6 ayda hastalığı geçirmiş kişilerin gidebilmeleri ile ilgili karar Çekya’da da uygulanmak isteniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda da konu üzerindeki çalışmaların devam ettiği bildirilirken, bugün yapılan basın toplantısında ise bu kararın kurulacak yeni hükümetin anti korona virüs ekibi tarafından inceleneceği ve uygun bulunursa yürürlüğe gireceği belirtildi.

“Ülke acilen kapanma kararı almalı”

Disiplinlerarası Salgın Durumlar Grubu (MeSES) durumun daha da kötü olacağı konusunda uyarılarda bulunurken, en kötü senaryoyu önlemek için her türlü çabanın gösterilmesini istedi ve "Mevcut durumda kararlar almak ve salgının olumsuz sonuçlarını önlemek hükümetin görevidir. Vatandaşlar, görevden ayrılacakları için kararlar almaktan kaçınan hükümetten dolayı zarar görmemelidir. Ülke acilen 2 hafta süreyle kapanmaya gitmelidir" dedi.

Çekya’da dün 10 bin 395 yeni korona virüs vakası açıklanırken, 542’si yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 557 kişinin hastanede yattığı ve 65 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Korona salgınının başından bu yana Çekya’da 1 milyon 866 bin 969 kişi virüse yakalanırken toplam 31 bin 355 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Çekya’da 6 milyon 168 bin 647 kişi ise 2 doz aşı olmuş durumda.

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