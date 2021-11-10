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Çekya’da aşıya teşvik kampanyası tepki topladı

Çekya Sağlık Bakanlığının Covid-19’a karşı aşılamayı teşvik etmek amacıyla başlatmayı planladığı kampanyada, hastanelerin yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi gören veya hayatını kaybetmiş kişilerin fotoğraflarının televizyon, gazete ve sosyal medyada paylaşılacak olması tepkilere neden oldu.

Sağlık 10.11.2021, 18:58
Çekya’da aşıya teşvik kampanyası tepki topladı

Çekya Sağlık Bakanlığının Covid-19’a karşı aşılamayı teşvik etmek amacıyla başlatmayı planladığı kampanyada, hastanelerin yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi gören veya hayatını kaybetmiş kişilerin fotoğraflarının televizyon, gazete ve sosyal medyada paylaşılacak olması tepkilere neden oldu.

Çekya’da hükümet, Sağlık Bakanlığının önerisi ile Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamayı teşvik etmek amacıyla başlatmayı planladığı kampanya büyük tepkiye neden oldu. Kampanya kapsamında, bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedavi gören ya da hayatını kaybetmiş kişilerin fotoğrafları başta TikTok ve Instagram olmak üzere sosyal medyada, televizyon ve gazetelerde yayınlanması planlanıyor.

“Acımasız ama gerçek bir kampanya”

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech kampanya tanıtımında düzenlediği basın toplantısında, “İnsanların yoğun bakımda neler olup bittiğini, orada Covid-19 nedeniyle yatanların nasıl göründüğünü bilmeleri gerekiyor. Bazı vatandaşlarımızı bu virüsün eğlenceli olmadığı, durumun çok ciddi olduğu konusunda uyarmamız ve uykularından sert bir şekilde uyandırmamız gerekiyor. Sigara paketlerinde kullanılan fotoğraflardan ilham aldığımız bu kampanyamız belki biraz acımasız ama gerçeğin tam da kendisi” dedi.

“İğrenç kampanyayı hemen durdurun”

Çekya Sağlık Bakanlığı’nın planladığı kampanyaya toplumun birçok kesiminden tepkiler geldi. Başkent Prag’daki Çek Teknik Üniversitesi Rektörü (CVUT) Vojtech Petracek, Sağlık Bakanı Vojtech’e açık bir mektup yazarak, planlanan kampanyayı derhal durdurmaya çağırdı. Petracek, kampanyanın saldırgan, iğrenç ve etik dışı olduğunu vurgulayarak, “Kampanyanızın amacı ne olursa olsun, insanlar ister aşılanmış olsunlar, ister küçük bir çocuk olsunlar, ister yaşlı olsunlar. Bu acımasız görüntülere bakarken başkalarının empatisine ve acısına sahip olan her birimiz acı çekeceğiz. Birçoğunun bu strese maruz kalarak yaşayacakları travma, stres bozukluğuna ve depresyona neden olacak. Bu nedenle iğrenç kampanyanın bir an önce durdurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çekya’da son 24 saatte 14 bin 539 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 15’e ulaştı. Son 24 saatteki vakaların 462’si yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 295’i ise hastanelerde tedavi altına alındı. Ülkede son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 31 bin 229’a yükseldi. Çekya’da bugüne kadar yetişkin nüfusun yüzde 68’i Covid-19’a karşı tamamen aşılandı.

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