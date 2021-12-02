banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 5 yıl uzattı
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracat, ithalatı geçecek
CIA'de cinsel istismar skandalı!
CIA'de cinsel istismar skandalı!

Çekya Sağlık Bakanı Vojtech: "Johnson & Johnson aşısının etkisi 2 ay sonra beklenenden çok daha fazla bir şekilde azalıyor”

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra azaldığını ve bu aşı ile aşılananların 2 ay sonra tekrar aşılanması gerektiğini duyurdu.

Sağlık 02.12.2021, 20:43 02.12.2021, 21:00
Çekya Sağlık Bakanı Vojtech: "Johnson & Johnson aşısının etkisi 2 ay sonra beklenenden çok daha fazla bir şekilde azalıyor”

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra azaldığını ve bu aşı ile aşılananların 2 ay sonra tekrar aşılanması gerektiğini duyurdu.

Çekya, Johnson & Johnson’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının etkisinin tahmin edilenden daha hızlı kaybettiğini açıkladı. Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech düzenlediği basın toplantısında, daha önce Johnson & Johnson aşısı ile aşılanan ve üzerinden 2 ay geçen kişilerin tekrar aşılanmaları gerektiğini ve mRNA aşısı ile aşılanabilmeleri için pazartesi günü bir kısa mesaj alacaklarını duyurdu.

Bakan Vojtech, “Covid-19 salgını ile çok önemli bir mücadele içindeyiz. Bütün önlemleri alırken bir yandan da aldığımız önlemlerin etkilerini de kontrol ediyoruz. Yapılan çalışmalardan Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra beklenenden çok daha fazla bir şekilde azaldığı anlaşıldı. Daha önce Johnson & Johnson aşısı olup üzerinden 2 ay geçen kişiler mRNA aşısı olmaları için bir kısa mesaj alacaklar” dedi.

Aşının alımı kademeli olarak azaltılacak

Johnson & Johnson aşısı Çekya’da 65 aşı merkezinde uygulanırken, tek doz olarak uygulanan aşı için kayıt olmaya gerek duyulmuyor. Çekya Sağlık Bakanlığı, Johnson & Johnson aşısının etkisinin 2 ay sonra azalması nedeniyle, aşının alımını kademeli olarak azaltacaklarını duyurdu.

Sertifikaların geçerliliği 9 aya indirildi

Çekya’da aşı sertifikalarının geçerliliği gelecek yılın başından itibaren 9 aya indirilirken, 9 aydan daha eski olan aşı sertifikaları geçerliliğini yitirecek. Çekya’da ayrıca, 2. doz aşı ile 3. doz aşı arasındaki süre ise 5 aya indirildi.

Son 24 saatte 21 bin 126 yeni vaka

Çekya’da son 24 saatte 21 bin 126 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 193 bin 289’a ulaşırken, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 33 bin 317’ye yükseldi. Ülkede bin 64’ü yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 561 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Çekya’da bugüne kadar 13 milyon 598 bin 875 doz aşı yapılırken, 6 milyon 380 bin 605 kişi tamamen aşılandı. Ülkede, 938 bin 813 kişi ise 3. Doz aşısını oldu. Çekya’da kullanılan aşıların yüzde 82,6’sını Pfizer/BioNTech, yüzde 8,04’ü Moderna, yüzde 6,5’i AstraZeneca ve yüzde 2.87’si ise Johnson & Johnson oluşturdu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7