Çatak Kaymakamı Akbulut, korona virüs aşısı oldu

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilk doz korona virüs aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre sağlık personelin ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların ikinci doz aşılaması başladı. Eş zamanlı olarak vali ve kaymakamların da ilk doz aşılanmasına geçildi. Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut da aşılama takvimine göre korona virüs aşısını yaptırdı. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından korona virüs aşısı yapılan Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, bugün ilk doz aşıyı yaptırdığını söyledi. Kaymakam Akbulut, “Sistemde aşı olmam konusunda uyarıyı gördükten sonra Toplum Sağlığı Merkezimizle iletişime geçtik. Bugün içerisinde aşımızı gerçekleştirdik. Bu hastalığın aşı dışında bir tedavisi yok. Bu yüzden bugün ilk doz aşımızı olduk. 28 gün sonra ikinci doz aşımızı da yaptıracağız. Aşı günü gelen vatandaşların da aşıyı eksiksiz olarak yaptırmasını istiyorum” dedi.