Çarşamba Belediyesi Karadeniz’de bir ilki başardı
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ EROL KAYGI, ÇARŞAMBA BELEDİYESİ’NDE BAŞKAN HALİT DOĞAN’A TSE COVİD-19 GÜVENLİ HİZMET BELGESİ’Nİ TAKDİM ETTİ.
Çarşamba Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazanan Karadeniz Bölgesi’nin ilk belediyesi oldu.
Denetimleri başarıyla geçen ve TSE tarafından Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getiren Çarşamba Belediyesi “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” almaya hak kazanan Karadeniz’in ilk belediyesi oldu.
Türk Standartları Enstitüsü Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, Çarşamba Belediyesi’nde Başkan Halit Doğan’a TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni takdim etti.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşerilerimizin ve personelimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Tüm birimlerimiz ile Covid-19 virüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Covid-19 hepimizin sosyal hayatını önemli derecede etkiledi. Covid-19’a karşı hep birlikte savaş açarsak bu süreci en kısa zamanda atlatabiliriz. Hemşerilerimizin en az zararla bu virüsten kurtulması için çalışmalar yapıyoruz. Hemşerilerimizin, işlemlerini belediyeye gelmeden internetten e-belediye üzerinden gerçekleştirebilmelerine olanak sağladık, gerektiğinde hemşerilerimizin yanlarına giderek işlemlerini hallettik. Yine de belediyeye gelmek durumunda kalan hemşerilerimiz için belediyemizde hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar uyguladık ve bunların sonucunda bu belgeyi almaya hak kazandık. Güvenli Hizmet Belgesi’nin alınmasında büyük gayret gösteren, emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve TSE yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2