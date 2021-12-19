banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi

Ataşehir Medicana Hastanesi’nde Türkiye’de ilk kez çevrimiçi ve fiziki katılımlı canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi. 67 yaşındaki bir Parkinson hastasına uyanıkken ameliyat yapıldı.

Sağlık 19.12.2021, 10:17
Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi

Ataşehir Medicana Hastanesi’nde Türkiye’de ilk kez çevrimiçi ve fiziki katılımlı canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi. 67 yaşındaki bir Parkinson hastasına uyanıkken ameliyat yapıldı.

Ataşehir Medicana Hastanesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez canlı cerrahi ile derin beyin simülasyonu olarak bilinen, halk arasında beyin pili olarak adlandırılan ’beyin pili ameliyatı’ eğitimi verildi. Ameliyat, 67 yaşındaki Dudu Çetin’in titreme, hareketlerde yavaşlığın ve katılığın ön planda olduğu Parkinson hastalığı şikayeti üzerine yapıldı. Çetin’e uyanık halde beyin pili takılarak, kursiyerlere ameliyat hakkında bilgiler verildi ve uzmanlar tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Canlı cerrahi beyin pili ameliyatı eğitimi, beyin sinir ve cerrahi uzmanlarının, nörologların, kursiyerlerin izleyebilmesi için bir canlı kurs eğitimi haline dönüştürüldü. Kursa aynı zamanda çevrimiçi kayıt yaptıran katılımcılara nörologlar eşliğinde ameliyat görüntüleri, ameliyatın içeriği canlı paylaşıldı. Eğitime yurt dışından destek olmak ve izlemek için gelen beyin cerrahları ve nörologlar ile birlikte 38 kişi, çevrimiçi 20 kişi olmak üzere toplam 58 kursiyer katılım sağladı.

“Türkiye’de bir ilk oldu”

Yapılan canlı beyin pili ameliyatı eğitimi hakkından konuşan Medicana Hastanesi çalışanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, “Ataşehir Medicana Hastanesi’nde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Sadece bu hastanede değil, Türkiye’de bir ilk oldu. Bir Parkinson hastasına beyin pili ameliyatı yaptık. Bu beyin pili ameliyatını kursiyerlerin beyin sinir ve cerrahi uzmanlarının nörologların da izleyebilmesi için bir kurs haline dönüştürdük. Ve biz bunu aynı zamanda çevrim içi bize kayıt olan nörologlarla ve ameliyat görüntülerini ve kursun içeriğini paylaştık. Parkinson, distoni ve tremor yani titreme hastalığına sahip bireylerde başarıyla uyguladığımız bu beyin pili ameliyatının eğitim görevini seve seve üstlenmeye devam etmekteyiz. Bu çevrim içi toplantımıza dünyanın birçok yerinden çevrim içi olarak katılan meslektaşlarımız mevcut, aynı zamanda yurt dışından da hem bize destek olmak hem de izlemek için katılan beyin cerrahı ve nörolog meslektaşlarımız mevcut” dedi.

“Bu ameliyatın canlı olarak yayınlanabilmesi için en teknolojik, en modern elektronik cihazları kullandık”

Yılmaz, sözlerine şunları da ekledi:

“Biz beyin pili ameliyatlarını Parkinson hastalığında uyguluyoruz. Hastaların titremelerinin durup durmadığını ve beynin içine yerleştirdiğimiz elektrotların doğru bir yolculukta olup olmadığını beynin elektriksel aktivitelerini değerlendirerek ve bazı test sinyalleri göndererek değerlendiriyoruz. Bu beynin elektriksel aktivitelerini değerlendirirken bizim elektrodumuzun doğru yerde olduğunu ve doğru yere gittiğini ve doğru yere ulaştığını tekrar

kontrol etmiş oluyoruz ve daha sonra verdiğimiz test sinyalleriyle titremenin durup durmadığını ve muhtemel yan etkileri değerlendiriyoruz. Bu sebeple ameliyatı uyanık yapmamız gerekiyor. Hastamız 11 yıldır Parkinson hastalığından muzdarip. Bu titremenin ameliyatta gönderdiğimiz milivolt gibi minimal elektriksel akımlarla tamamen durduğunu görmek herkes için çok mutluluk verici bir olay. Bu ameliyatın aynı zamanda internet ortamından canlı olarak yayınlanabilmesi için en teknolojik, en modern elektronik cihazları kullanıyoruz. Canlı yayın kameralarımız, kafa kameralarımız internet üzerinden canlı yayın yapan cihazlarımız mevcut“ diye konuştu.

“Güzel bir gün geçiriyoruz, çok faydalı bir eğitim”

Eğitimin faydalı olduğunu belirten Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak ise, “Derin beyin simülasyonu olarak bilinen halk arasında beyin pili olarak adlandırılan ameliyatlar, ağırlıklı olarak Parkinson hastalığında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yaklaşık 30, 35 yıldır dünyada kullanımı olan ama son yıllarda hem etkinliği, hem de bazı sıkıntıları daha iyi yönetilebilen bir tedavi olmuş durumda ve giderek kullanım alanları artıyor. Artık daha rafine olmuş bir tedavi yöntemidir. Biz artık uygun hastayı bulmaktan çok cerrahi tekniğe kadar hem Türkiye hem dünya olarak daha iyi pozisyondayız. Bugün de kurs düzenleyicileri çok güzel bir kurs organize etmişler. Canlı olarak bir Parkinson hastasının ameliyatın da bugün beraberiz. Aynı zamanda çok kıymetli hocaların da katılımıyla ve diğer kursiyerlerin de katılımıyla güzel bir gün geçiriyoruz. Çok faydalı bir eğitim. Bu tür eğitimleri biz fonksiyonel grup beyin cerrahisi, fonksiyonel grup olarak destekliyoruz. Giderek de sayısının artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8