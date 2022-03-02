Çankırı’da 6 restoranda tek tırnaklı ve kanatlı eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yapan firmalar arasında Çankırı’da 6 restoran yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin ardından, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ve taklit ederek üretim yaptığı firmalar açıklandı. Tespit edilen firmalarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde uygunsuzluğu tespit edilen Çankırı’daki firmaların listesi ise şu şekilde:

1. firma adı: Mis Pide Kebap Salonu/Çankırı

Ürün: Kıymalı pide iç harcı (dana eti)

Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti

2. firma adı: Mangal Dünyası Tavuk Sefası/Çankırı

Ürün: Kebap (dana ve kuzu eti karışımı)

Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti

3. firma adı: Ankara Döner Evi/Çankırı

Ürün: Dana köfte

Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti

4. firma adı: Ilgaz Pide ve Börek/Çankırı

Ürün: Kıymalı kır pidesi

Uygunsuzluğu: Kanatlı eti tespiti

5. firma adı: Çiftçioğlu Pide Salonu/Çankırı

Ürün: Kıymalı pide harcı

Uygunsuzluğu: Tek tırnaklı eti ve kanatlı eti tespiti

6. firma adı: Hacıbeyli Pide ve Kebap Salonu/Çankırı

Ürün: Kıymalı pide harcı (dana eti)

Uygunsuzluğu: Tek tırnaklı eti ve kanatlı eti tespiti