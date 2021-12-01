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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’dan aşı tepkisi:

Çankırı’daki vaka sayıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, aşı olmaları için vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Aşı olma sayılarımız, tabiri yerindeyse yerlerde sürünüyor. Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlar yarım günde yapabileceği aşı sayısını, bir haftada yaptı” dedi.

Sağlık 01.12.2021, 12:46
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’dan aşı tepkisi:

Çankırı’daki vaka sayıları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, aşı olmaları için vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Aşı olma sayılarımız, tabiri yerindeyse yerlerde sürünüyor. Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlar yarım günde yapabileceği aşı sayısını, bir haftada yaptı” dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, her ay düzenlediği basın toplantısı kapsamında, basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda korona virüs sayıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, kentteki vaka sayılarında düşüşün yaşandığını belirtti. Vaka sayılarındaki düşüşün aşı çalışmaları ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Vali Ayaz, korona virüs sebepli ölümlerin devam ettiğini belirterek vatandaşları aşı olmaya davet etti. Aşılamada yüzde 78.7 seviyesine ulaşan Çankırı’da son dönemde aşılama sayılarında düşüş yaşandığını belirten Vali Ayaz, aşıya karşı ön yargıların yıkılması gerektiğine dikkat çekti.

“Maalesef can kayıplarımız devam ediyor”

Vaka sayılarındaki düşüşün ölüm sayılarına da yansıyacağını kaydeden Ayaz, “Dün akşam Saklık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre vakA sayılarımız düşmeye devam ediyor. İki haftadır bizim için iyi. Artık vaka sayısında belli bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Ama maalesef can kayıplarımız devam ediyor. Son toplantımızdan bugüne kadar 43 vatandaşımızı daha korona virüse kurban verdik. Bu konuda maalesef ölümler devam ediyor. O konudaki artışı bir türlü kesemedik. Bu vaka düşüşü, bir iki hafta içinde hem hastaneye hem de vefat sayısına yansıyacaktır diye ümit ediyoruz. Şu anda hastanelerimizde tedavi gören 56 hastamız var. Maalesef 56 hastamızdan 13!ü yoğun bakımda 43’ü serviste. Yoğun bakımdaki 13 hastamızdan 2’si entübe. Entübe hastalarımızdan biri 59, diğeri 81 yaşında. 32 yaşında bir hastamız var, kendisi şu an yoğun bakımda. 65 yaş altında da yoğun bakımda 5 hastamız bulunmakta. Serviste de 65 yaş altında 3 hastamız var, en genci 55 yaşında” dedi.

“Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık”

Aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Henüz hastalık bitmedi. Rahatlamak için çok erken. Aşılamada henüz eksikliklerimiz var. Onun için ivedi olarak aşısını yaptırmamış, eksik aşılı vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz. Aşı olma sayılarımız, tabiri yerindeyse yerlerde sürünüyor. Geçen hafta boyunca yarım günlük aşı yaptık. Arkadaşlar yarım günde yapabileceği aşı sayısını, bir haftada yaptı. Vefatlar da bunun işaretini gösteriyor. Onun için vatandaşlarımız lütfen aşı ile ilgili olarak her türlü tereddüdü bir tarafa bıraksak da aşı olsak. Bu kadar delilden, bu kadar hasta, bu kadar yaşanan acıdan sonra hala hastalıkla ilgili olarak, aşıların faydası ile ilgili bir delile ihtiyaç olmadığı kanaatindeyiz. Bu rakamları her ay sizlerle paylaşırken keyif almıyorum” diye konuştu.

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