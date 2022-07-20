Çankırı tuzuna yoğun ilgi, bin bir derde deva tuzu

Zonguldak’ta aktarlarda yer alan ve bin bir derde deva olan Çankırı tuzuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Zonguldak’ta aktarlarda yer alan Çankırı tuzu ilgi odağı olduğu. Tuzun yemeklere ve ayak yaralarına iyi gelmesinden dolayı vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ayaklarında yara olan vatandaşlar saf Çankırı tuzunu ayaklarına da kullanıyor.

Çankırı tuzu kilosu 15 TL’den satılıyor

Vatandaşların Çankırı tuzuna ilgi gösterdiğini ifade eden aktar Tahir Buyurucu, “Çankırı tozu yeraltında çıktığı gibi doğal olduğu gibi servis ediliyor. İçinde hiçbir şey yok. İşlemde yok. İyot dahil, içinde hiçbir şey yok. İşlemde görmüyor. Tansiyon hastaları rahatlıkla kullanabiliyor. Makineye koyup kendiniz çekebiliyorsunuz. Yemeklerin üzerine ya da içine katabiliyorsunuz. İnsanların el ve ayaklarındaki çatlaklara iyi geliyor. Ayaklarında yara olanlar bunu banyo şeklinde yapıyor. Leğen gibi şeyin içerisinde koyuyor sıcak suyun içerisinde eriyor, ayaklarını dinlendiriyor. Tuz oranı az. Saf olduğu için sık kullanılıyor. Kilosu 15 TL istedikleri gibi alabiliyor. Bunların ikinci sınıfları üçüncü sınıfları da var bunlar biraz daha ucuz ”dedi.