Çankırı İl Sağlık Müdürü Sarıkaya “Vakalar artıyor” diyerek uyardı

Çankırı’da Kurban Bayramı itibarıyla korona virüs vakalarında artış yaşandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, “12 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza, özellikle de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza aşı olmalarını ve hatırlatma dozlarını zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ilde korona virüs vaka sayılarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı itibarıyla ülke genelinde olduğu gibi Çankırı’da da vaka sayılarında artış gözlemlendiğini ifade eden Sarıkaya, vaka sayılarındaki artışa paralel olarak Covid-19 aşısına da ilginin arttığını söyledi. Vatandaşların korona virüse karşı hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini belirten Sarıkaya, hatırlatma dozunun önemine dikkat çekti.

“Vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz”

Hastanelere yatışları ve vaka sayılarındaki artışı önlemede aşının büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Sarıkaya, “Dünya ve Türkiye genelinde vaka sayıları tekrar artmış bulunmakta. Çankırı’mızda da temmuz ayının başından itibaren, özellikle Kurban Bayramı’nın başından itibaren artış görünmekte. Aşı olma noktasında Covid-19 aşısı pandemiyi baskılamada, vaka sayılarının azalması, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azaltılmasında kanıtlanmış, güvenli bir aşı. Vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmalarını, eksik olan aşılarını hatırlatma dozları varsa yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

"Vatandaşlarımızın aşıya ilgisi arttı"

Vatandaşlara önerilerde bulunan Sarıkaya, “Sayın bakanımızın, sayın valimizin vatandaşlarımızı aşı olmaya davet etmesi ve vaka sayılarının artışı sebebiyle vatandaşlarımızın aşıya ilgisi arttı. 12 yaş üstü tüm vatandaşlarımıza, özellikle de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza aşı olmalarını ve hatırlatma dozlarını zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımıza kapalı ortamlarda uzun süre kalmamalarını, kapalı ortamların sürekli havalandırılmasını, hijyen kurallarına uyulmasını, el hijyenine uyulmasını ve özellikle eksik olan aşılarının tamamlanmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz; milletimizi, Çankırılı vatandaşlarımızı seviyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı diyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarımıza aşı olmaya bekliyoruz” diye konuştu.