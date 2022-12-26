Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakında açılıyor

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakında hizmet vermeye başlayacak.

Canik Belediyesi, ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltecek proje ve yatırımları kazandırmaya devam ediyor. Canik Belediyesi’nin ilçede Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Şehri Canik Konağı’nda vatandaşlara hizmet verecek olan Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı. İlçe halkı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavilerini, son teknoloji ve modern cihazlarla donatılan ünitlerde yaptırabilecek. Vatandaşlar ağız ve diş sağlığıyla ilgili tedavilere çevre ilçelere gitmeden kolaylıkla ulaşabilecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavilerini ilçemizde yaptırabilecek” dedi.

“Tüm tedaviler tek çatı altında”

İlçedeki vatandaşların çevre ilçelere gitmeden ağız ve diş sağlığı ile ilgili tüm tedavilerini Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde yaptırabileceğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizi geliştirecek, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek proje ve yatırımları ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşmelerimiz neticesinde ilçemize kazandırdığımız Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığıyla ilgili tüm tedavilerini ilçemizde yaptırabilecek. Özellikle çevre ilçelere gitmeye gerek duymadan bu alanda gerekli tüm tedavilerini uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirebilecek” diye konuştu.

“Canik’te son teknoloji ve modern tedavi ünitleri”

Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde son teknoloji ve modern cihazlarla donatılan diş ünitlerinde vatandaşların hizmet alacağını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde Kuzey Yıldızı Mahallemizde yapımını tamamladığımız Şehri Canik Konağı’nda kısa bir süre içerisinde hizmet vermeye başlayacak olan Canik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde vatandaşlarımız son teknoloji ve modern cihazlarla donatılan diş ünitlerinde tedavi alacak. Yaklaşık 1360 metrekare alan üzerinde hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde 12 adet yetişkin, 2 adet çocuk ve 1 adet engelli diş üniti olmak üzere toplam 15 adet diş üniti yer alacak” şeklinde konuştu.

“Her alanda gelişen bir Canik var”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin kazandırılan yatırımlarda her geçen gün geliştiğini ifade ederken, ilçeye yeni yarımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemize eğitimden sağlığa, spordan kültüre birçok proje ve yatırım kazandırdık. İlçemize kazandırdığımız yatırım ve projeler ile merkezi hükümet yatırımlarımızla birlikte her alanda gelişen bir Canik var. Vatandaşlarımızın en iyi şekilde hizmet alacağı, yaşam kalitesini yükseltecek yeni proje ve yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.