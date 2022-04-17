Canan Karatay'dan Sigarayı Bırakmanın Formülü! ''Peygamber efendimiz de yerdi''

Kaleme aldığı "Karatay Sözü" adlı son kitabını okuyucuyla buluşturan Prof. Dr. Canan Karatay, Akşam gazetesine verdiği demeçte kaya tuzu hakkında önemli bilgiler verdi.

"Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım" ifadesini kullanan Karatay, ardından "Yurt dışında tuz tedavi odaları var.

Evimde kaya tuzu lambaları var. Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur" dedi.

"Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor.

İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"

Kaya tuzu genelde anadolu mutfağından eksik olmaz. Hatta birçok ev hanımı turşu yaparken bu tuzdan kullanır. Kaya tuzunun yemeklere de eklenmesi öneriliyor.

Kaya tuzunun başlıca faydalarını açıklayan uzmanlar şu bilgileri verdiler.

-Kaya tuzu hazmı kolaylaştırdığı için hazımsızlığa iyi gelmektedir.

-Kaya tuzunun sindirim sistemine de faydaları bulunuyor (Gaz sorununa iyi gelir, mide yanmasını ortadan kaldırır, gastriti önler)

-Vücudun tuz dengesini sağlar, kan dolaşımını hızlandırır aynı zamanda vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar. Kemik ve kas ağrılarına karşın da kaya tuzunun faydaları saymakla bitmemektedir.