Çanakkale’de kene tarafından ısırılan kişi sağlığına kavuştu

Çanakkale’de ateş, halsizlik şikayetleriyle ilçe hastanesinden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen hasta, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığını donanımlı ekip ve etkin tedavi sayesinde yendi.

Çanakkale’de ateş, halsizlik şikayetleriyle ilçeden Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 44 yaşındaki erkek hasta yapılan tetkikleri sonucunda KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığı teşhisi konularak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Reanimasyon yoğun bakım ünitesinde 4 gün solunum cihazına bağlı olarak tedavisine devam edilen hasta, oluşturulan uzman ekip tarafından 12 gün süreyle takip ve tedavisi yapıldı. Her iki kolda kas içi aşırı kanama veya ödem ile basınç artışından dolayı kas ve sinir dokusunun etkilenmesi tanısı konulan ve uzuv kaybı riski bulunan hastaya Başhekim Op. Dr. Hasan Keser tarafından fasyotomi açılarak kollarda oluşan basınç azaltıldı ve kollarını kaybetme riskinden kurtuldu. 12 gün süreyle yoğun bakımda tedavisi yapılan hastanın genel durumunda iyileşme göstermesi üzerine tedavisine devam edilmek üzerine enfeksiyon hastalıkları servisine nakli gerçekleştirildikten bir hafta sonrasında taburcu oldu.