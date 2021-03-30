Çanakkale’de 2 köy karantinaya alındı

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü ile Kumkale köyünün Şehitler mevkiinde, korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine 10 gün süreyle karantina başlatıldı.

Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı. Korona virüs vakalarının yayılımının önlenmesi amacıyla merkeze bağlı Kayadere ve Kumkale köyü için 10 gün süreyle karantina uygulamasına karar verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle: “Köye giriş ve çıkışlar, özel durumlar haricinde yasaklanırken, karantina kapsamında ibadethanelerde toplu ibadet edilmesi geçici süre kısıtlandı. Cenaze namazlarının, namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması, cenaze defin işlemlerinin kalabalık oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziyelerin toplu şekilde yapılmaması, kahvehane, lokanta, pastahane, kafeterya gibi yeme içme yerleri ile berber, kuaför gibi işyerlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kısıtlama boyunca ev ziyaretleri de yasaklandı. Kayadere köyüne yolcu minibüsleri ve işçi servisleri gibi toplu taşıma araçlarının girişinin kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir”