Çanakkale, Covid-19’un arttığı 10 il arasında

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada, Çanakkale’nin bir önceki haftaya göre, korona virüs (Covid-19)’ün en çok artış gösterdiği 10 il arasında yer aldı. Ayrıca, Çanakkale, 10-16 Nisan tarihleri arasında Covid-19’un Türkiye genelinde en çok arttığı il ortalamasında birinci sırada yer almıştı.

Çanakkale’de 16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haftalık İnsidans haritasına göre, 185.76 olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre, yüzde 31.57’lik bir artış gösteren Çanakkale vaka sayısı en çok artan 10 ilin arasına girdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir” ifadelerine yer verdi.

Haftalık açıklanan verilere göre, 100 binde en fazla Covid-19 vaka sayısı ilk açıklandığında 8-14 Şubat tarihleri arasında Çanakkale 37,61 ile Türkiye genelinde artış gösteren ilk 5 il arasında yer almıştı.

3-9 Nisan tarihleri arasında bu rakamlar 797,34’e yükselince Çanakkale en çok artış gösteren iller arasında 3’üncü sıraya yükselmişti. 10-16 Nisan tarihleri aralığında ise 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık süreçte 962,98 rakamına ulaşan Çanakkale Türkiye genelinde Covid-19’un en çok arttığı il olarak birinci sırada yerini aldı.

Hızla artış gösteren vaka sayılarının ardından kentte tedirginlik sürüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların zaman zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymadıkları dikkatlerden kaçmıyor.