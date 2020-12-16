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Can dostlarımız kediler de covid-19 tehdidi altında

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, sığır ve kümes hayvanlarında korona yayıldığına dair kanıt bulunmadığını ancak kedilerdeki bulaşmaya örnekler olduğunu bildirdi. Kedilerin yanı sıra rakun köpekleri ve kaplanlar arasında da hastalık yaygın

Sağlık 16.12.2020, 09:46
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Can dostlarımız kediler de covid-19 tehdidi altında

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), vizonların yanı sıra insanların sevimli dostları kedilerde de yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları görüldüğünü, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin de virüsü bulaştırdığını bildirdi.

OIE Hazırlık ve Dayanıklılık Bölümü Başkanı Dr. Keith Hamilton, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

OIE'nin BM sistemi dışında bir organizasyon olduğunu belirten Hamilton, 182 üyeli Paris merkezli örgütün 1924'te kurulduğunu söyledi.

Hamilton, BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği içinde olduklarını da vurguladı.

Kovid-19'un hayvanlardaki seyrine yönelik araştırmalara değinen Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı.

Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların Kovid-19'a karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller ve buna domuzlar da dahil." bilgisini paylaştı.

Kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi Kovid-19'u bulaştırmadığına dikkati çeken Hamilton, "Bu nedenle gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

"KOVİD-19 İNSANLARDAN VİZONLARA, VİZONLARDAN İNSANLARA BULAŞTI"

Hamilton, Kovid-19'a karşı "hassas" hayvanların vizon ve rakun köpekleri gibi kürk üreten türler olduğunun altını çizerek, "Şu anda, vizon enfeksiyonları önemlidir çünkü insanlara kolayca enfekte olabilirler." uyarısında bulundu.

Kovid-19'un vizonlara bulaşabildiğini ve hızlı şekilde yayılabileceğini belirten Hamilton, "Vizon çiftliklerinde vizonun Kovid-19'u kedi gibi diğer hayvanlara bulaştırdığı görünüyor ve muhtemelen vahşi hayvanların da enfekte olduğuna dair endişeler var." diye konuştu.

Hamilton, virüsün önce insanlardan vizonlara sonra da vizonlardan insanlara bulaştığına dair kanıtlar bulunduğunu vurgulayarak Kovid-19'un kedilerde ve kaplanlar arasında yayılmasına ilişkin vakalar da olduğunu kaydetti.

Kovid-19'un kökeniyle ilgili soruya ise Hamilton, "Virüsün kökeni hakkında hala birçok bilgi boşluğu ve bazı riskler olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ortasında, Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.

PEK ÇOK ÜLKEDE VİZON VE KEDİLER İTLAF EDİLMİŞTİ

DSÖ'den kasım başında yapılan açıklamada, başta Danimarka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan Kovid-19'un vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine 4 Kasım’da hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

Yunanistan'da da bir çiftlikteki vizonlarda Kovid-19 tespit edilmiş, 2 bin 500 vizonun telef edileceği açıklanmıştı.

Fransa'nın Eure-et-Loir bölgesindeki çiftlikte virüs nedeniyle 1000 vizon itlaf edilmişti.

Danimarka'da itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yapılmıştı. İki çiftlikteki kedilerin 12’sinde virüse rastlanmış ve bunlardan bazıları itlaf edilmişti.

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