banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Dünya Şizofreni Günü’nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Hastanemiz 2 yılını tamamladı, bu kısa süreye 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı, en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı” dedi.

Sağlık 24.05.2022, 16:10
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 yılda 5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Dünya Şizofreni Günü’nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Hastanemiz 2 yılını tamamladı, bu kısa süreye 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı, en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı” dedi.

Şizofreniye karşı toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen ‘Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni’ sergisi 24 Mayıs Dünya Şizofreni Günü’nde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Binası’nda açıldı. Törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Klinik ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Oya Güçlü ile sağlık çalışanları ve çeşitli nedenlerle hastaneye gelen vatandaşlar katıldı. Açılışta, şizofreni hastaları ve tanı, tedavi süreçlerinde kullanılan yöntemler ile toplumların konuya yaklaşımlarına dikkat çekildi.

“Japonya-Türkiye arasındaki bağların gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum”

Sergi açılışında Türk-Japon ilişkileri üzerine konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, “Şu an bulunduğum Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin de sembolize ettiği gibi Japon ve Türk şirketleri arasındaki iş birlikleri de pek çok alanda gelişmektedir. Öncelikle önümüzdeki yıl 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olması itibariyle şimdiden tebriklerimi iletmek istiyorum. 2024 yılı Türkiye ve Japonya arasındaki bağların derinleşmesinin yıl dönümü olarak kutlanacak. Bunun için de tebriklerimi sunmak istiyorum. 2024 yılında Japonya ve Türkiye arasındaki bağların daha da gelişerek ilerlemesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“2 yılda 5 milyonun üzerinde hasta muayenesi yapıldı”

Hastanede açılan sergi ve 2 yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Bugün burada 24 Mayıs Şizofreni Farkındalık Günü’ne binaen güzel bir şey yapıldı. Burada bundan sonra kalıcı olacak bir sergi var, geçmişten günümüze şizofreni yolculuğunu anlatan Görmezden Gelmeyelim Sergisi. Be hem tarihi bir süreç aynı zamanda bu hastaların ne hissettiğini anlatan içinde özel odalar var. İşin içinde bugün Japon misafirlerimiz de vardı, Çam ve Sakura’nın kuruluş formatına da uygundu. Burada Japon ve Türk ortaklığıyla ortaya çıkmış bir ürün var. Çam ve Sakura 2 yılını tamamladı, bu 2 yılda muazzam işler yapan bir yapıdan bahsediyoruz. 2 yıl gibi kısa süreye bu devasa kompleks 5 milyonun üzerinde hasta muayenesini sığdırdı. 200 binin üzerinde yatarak hasta tedavisini, 150 binin üzerinde ameliyat edilmiş hastayı en güzeli de 25 binin üzerinde doğmuş bebeği sığdırdı. İlerleyen yıllarında katlanarak büyüyecek sağlığa büyük bir katkı yatıyor. Geleceğin sağlığının inşasının neferleri burada yetişecek” ifadelerini kullandı.

Görsel ve işitsel olarak şizofreni hastalarının duyu ve deneyim dünyasını anlatmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan sergi hastanede vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık