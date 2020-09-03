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Çam kozalağının şifalı bir bitki olduğunu biliyor muydunuz?

Çam Kozalaklarıyla İlgili Daha Önce Hiç bir yerde duymadığınız bir sırdan bahsedeceğiz. Siz onları Süs olarak kullanmayı sürdürürken bakın nasıl marifetleri varmış.

Sağlık 03.09.2020, 17:25 03.09.2020, 17:36
2004
Çam kozalağının şifalı bir bitki olduğunu biliyor muydunuz?

Dünyada en fazla olan Ağaç türlerinden birisi olan Çam Ağaçlarının kozalakları bile mucize yaratıyor.,

Dünyanın hemen hemen her bölgesinde bolca bulunan Çam Ağaçlarıyla ilgili belki daha önce duymadığınız şaşırtan bir sırdan bahsedeceğiz.

Son zamanlarda kimi alışveriş mağazaları çam kozalaklarını toplayarak şişe içerisinde dekor amaçlı satıyorlar.

Kimi insan ise çam kozalaklarını toplayıp boyuyor ve yine evinde iş yerinde dekor olarak sergiliyor.

Oysa Çam kozalakları dekordan da öte sağlık için oldukça faydalı. Bu bilgileri öğrendikten sonra onları dekor amaçlı değil sağlık amaçlı kullanacaksınız. Hatta reçel yapıp doya doya yiyebileceksiniz bile.

Çam Kozalaklarının iyi geldiği hastalıkları sizlerde arkadaşlarınızla paylaşarak onların faydalanmasını sağlayabilirsiniz. İşte birbirinden ilginç faydaları:

1. Solunum ve Akciğer Rahatsızlıkları

Öksürük, tıkanma, astım rahatsızlığı ve balgam çıkarma gibi hastalıklarda oldukça etkili. Eğer sigara kullanıyorsanız, ciğerlerinizi temizlemek için de birebir! Bakın öyle ki, cümlelerime şimdiden ünlem koymaya başladım. Gerisini siz düşünün artık.

2.Çökmüş Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemini artıran kozalak, doğada nadir bulunan özel bileşenlere sahiptir. Kış boyunca hasta olmamak ve bağışıklık sistemiminizi güçlendirmek adına, suyunu içebilir ya da reçelini yaparak kahvaltıda tüketebilirsiniz.

3.Yıpranan Saçlar

Çam yağına biraz daha alışık haldeyiz. Çam kozalağı yağını yıpranmış saçlarınız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Saçlarınız dökülüyorsa da yine seçiminizi çam yağından yana kullanabilirsiniz.

4.Psikolojik Sorunlar

Stres, sıkıntı ya da bunalım halindeyseniz çam yağı koklamak sizi yatıştıracaktır. İsteğiniz doğrultuda yastıklarınıza ya da çamaşırlarınıza birkaç damla damlatabilirsiniz. Yastıklarınıza damlattığınız çam yağı, rahat bir uyku uyumanızı da sağlayacaktır.

5.Odaklanma Sorunu

Odaklanma problemi yaşıyorsanız bunun için çam suyundan faydalanabilirsiniz. İçtiğiniz çam suyu, sizi yatıştırarak odaklnama problemini ortadan kaldıracaktır.

Çam Kozalağı Suyu Nasıl Hazırlanır?

5 adet yeşil çam kozalağını doğrayın ya da bütün bırakabilirsiniz. (Dezenfekte etmeyi unutmayın.) Derin bir kaba ya da tencereye içme suyu ekleyin. Doğramış olduğunuz çam kozalaklarını suya ilave edin. 24 saat boyunca demlendirin. Bir gün beklemesinin sonucunda yarım saat de kaynatın.

Uygulamanın sonunda bal ile tatlandırabilirsiniz. Günde bir bardak tüketebilirsiniz.

Uyarı: Doğadan gelen şifa kaynağı da olsa, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Bilmediğiniz bir rahatsızlığınız varsa içtiğiniz su durumu tetikleyebilir. Sağlıcakla!

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