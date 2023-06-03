Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı olarak Vedat Işıkhan’ı atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Yeni kabinede Vedat Bilgin’in yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Işıkhan atandı. 5 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek devir teslim töreni ile görevine resmen başlayacak olan Işıkhan, 1966 yılında Mardin Artuklu’da doğdu. İlk, orta ve lise eğimini İzmir’de tamamlayan Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük süreçlerini tamamladı.

Akademik hayatı boyunca alanında başarılı çalışmalar yapan Işıkhan; Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Akademik yaşantısında uzmanlaştığı önemli alanlar; çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar yer almaktadır.

2012 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Hükümet Programı kapsamında hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görev yapmış ve programın başarılı bir şekilde icra edilmesinde etkin rol almıştır.

Işıkhan, 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği’ne ve 17 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliğine atandı. Bu görev süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirmiştir.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olan Işıkhan evli ve 3 çocuk babasıdır.