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Çadlı çocukların su sevinci
ÇAD’DA SİMAVLI HAYIRSEVERLER TARAFINDAN AÇILAN TEMİZ SU KUYUSU, VATANDAŞLAR VE ÇOCUKLAR TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI
Sağlık 24.08.2020, 11:19
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Kütahya’nın Simav ilçesindeki hayırseverler tarafından Afrika’ya yardım eli uzatılmaya devam edildiği bildirildi. Çad’ın Danaga şehrine bağlı bin 20 kişinin yaşadığı Koulı Moulıya köyünde, dakikada 30 litre su verimliliği olan ‘Simav Su Kuyusu’ adıyla 2’inci temiz su kuyusu açıldı. 103 hanelik köyde artezyen sondajıyla içme ve sulama amaçlı ilk defa açılan su kuyusunun başında toplanan çocuklar, suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Yardım dernekleri aracılığı ile Çad’ın kurak bölgelerine Simavlı hayırseverlerin, 5 su kuyusu daha açmak için yardım topladıkları belirtiliyor.
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