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Buzlu yollarda yürürken dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Berat Balcı, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda yürürken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Düşme durumunda becerebiliyorsak daha etli ve daha koruyucu dokuları olan yan düşmeyi tercih etmek lazım” dedi.

Sağlık 29.01.2022, 11:33
Buzlu yollarda yürürken dikkat

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Berat Balcı, kış aylarında karlı ve buzlu yollarda yürürken dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Düşme durumunda becerebiliyorsak daha etli ve daha koruyucu dokuları olan yan düşmeyi tercih etmek lazım” dedi.

Kaygan olabileceğinin düşünüldüğü ıslak, buzlu, karlı zeminlerde daha yavaş, kısa ve dengeli adımlarla ilerlemenin çok önemli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Berat Balcı, “Hava koşullarının zorlaştığı şu süreçte vatandaşlarımızı bekleyen bir takım riskler söz konusu. Kaygan zeminlerde yürürken bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle yeri iyi tutan, kayma ihtimali düşük olan ve kış koşulları için uygun olan ayakkabılar tercih edilmelidir. Aşırı topuklu ve dümdüz olan ayakkabılardan kaçınılmalıdır. Kaygan olabileceğin düşündüğümüz, ıslak, buzlu, karlı zeminlerde daha yavaş, kısa ve dengeli adımlarla ilerlemek çok önemlidir. Özellikle merdiven iniş-çıkışlarında trabzanları mutlaka tutmak gerekmektedir. Trabzanları tutmadan ‘nasıl olsa kar yok’ diyerek, merdivenleri inip çıkmamak lazım. Bu bir risk oluşturabilir. Yolda yürürken hava soğuk diye kesinlikle eller cepte olmamalıdır. Çünkü herhangi bir kayma durumunda vücudumuzu dengelemek için el ve kol hareketleri çok önemlidir. Düşmeyi önleyebiliriz ama düşersek de daha dengeli ve daha az hasara neden olacak şekilde kendimizi koruyabiliriz. Ola ki düşme durumunda kalındı. Kesinlikle iyileşme durumu zor olan, şiddetli ağrı veren kuyruk sokumu üzerine düşmektense, becerebiliyorsak daha etli ve daha koruyucu dokuları olan yan düşmeyi tercih etmek lazım. Bu şekilde yaralanmalar daha az olacaktır. Yarı açık mekanlardan geçerken, çatı gibi, tente gibi dikkatli olmak gerekiyor. Üzerine biriken kar yığınları veya buz sarkıtları da düşerek yaralanmalara neden olabilir. Kaldırımlarda yürürken, yola yakın olan kısımdan değil de daha güvenli olan ve yoldan uzak kısımlardan yürümek önemlidir. Çünkü siz ne kadar dikkat ederseniz edin arabaların da bu koşullarda kayabiliyor. Kaldırıma yakın bölgelerde kaza meydana gelebilir. Bu da sizin yaralanmanıza neden olabilir” ifadelerini kullandı.

"Yerde kar ve buz olup olmadığı kontrol edilmeli"

Yerlerin fayans ve mermer olduğu yerlerde her zaman yerde kar ve buz olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Berat Balcı, “Yolda yürürken, dikkatimizi dağıtacak dış uyaranlardan biraz uzak durma gerekiyor. Yürürken elde cep telefonu oynamayı ve konuşma yaparak yürümeyi önermiyoruz. Belli bir yaşın üzerin de denge problemi olan vatandaşlarımızda buna bağlı olarak düştüğü zaman daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. O yüzden ileri yaş vatandaşlarımızın bu hava koşullarında mümkün olduğu kadar yalnız başına yürümelerini pek önermiyoruz. Dış zeminden alışveriş merkezi (AVM), pasaj ve dükkan gibi mekanlara girerken, özellikle zeminin fayans, mermer tarzı olacağını düşünürsek, sizden önce giren bir kişinin ayakkabısından dökülebilecek kar, buz parçacıklarının da kaymaya neden olabileceğini hiçbir zaman unutmayalım. Yani bir mekana girerken, her zaman zemini kontrol etmekte fayda var. Düştüğümüz zaman en çok gördüğümüz yaralanmalar el, kol ve ayak burkulmaları, kırılmaları ve çatlakları. Böyle bir şey olduğunda soğuk uygulamalar, bandaj uygulamaları ayağı yukarı kaldırıp, şişini indirme tedavileri sonrası yani ilk müdahale sonrası mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. Daha ciddi yaralanmalarda ki kırık dediğimiz, kollarda, bacaklarda şekil bozukluğuna sebep olan, açık ya da kapalı olabilir, bir yarayla beraber olabilir, yaralanan uzvun hareket ettirilmesi bile çok ağrılı olabilir. Mümkünse o bölgeyi sabitleyip, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmayı hiçbir zaman unutmamak lazım” diye konuştu.

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