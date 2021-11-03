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Büyükşehir’den Kızılay’a anlamlı bağış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Bursa Şubesi’ne iki otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri Tarım A.Ş. tarafından gerekli cihazlarla teçhiz edilirken, ikinci otobüsün donanımını ise Kestel Belediyesi üstlendi.

Sağlık 03.11.2021, 15:26
Büyükşehir’den Kızılay’a anlamlı bağış

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Bursa Şubesi’ne iki otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri Tarım A.Ş. tarafından gerekli cihazlarla teçhiz edilirken, ikinci otobüsün donanımını ise Kestel Belediyesi üstlendi.

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan her türlü sosyal sorumluluk projelerinde de başı çekmeye devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Kızılay Bursa Şubesi’ne iki adet otobüs bağışladı. Mobil kan alımlarında kullanılacak otobüslerden biri de Tarım A.Ş. tarafından kan alımına gerekli cihazlarla donatıldı. İkinci otobüsün donanımını Kestel Belediyesi üstlenirken, araçlar düzenlenen törenle Kızılay’a teslim edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile Kızılay çalışanları ve bağışçılar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şuan da bile hastanelerde şifa bekleyen, kan bekleyen insanlar olduğunu hatırlatarak, Kızılay’ın yıllardır bu konuda önemli bir görev yerine getirdiğini kaydetti. Yaralı askerlere ve hastalara yardım cemiyeti olarak kurulan Kızılay’ın bugün dünyanın dört bir tarafında dinine, diline, ırkına bakmadan tüm mazlum coğrafyalara uzanan bir el haline geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Sürecin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Şu an belki kana ihtiyacımız olmayabilir ama bir gün hepimizin Kızılay’la yolu kesişebilir, ihtiyacımız olabilir. Bu kendimiz de olabiliriz ve ya Allah göstermesin bir yakınımız da olabilir. Dolayısıyla da böyle bir organizasyona destek vermek bizim için büyük bir onurdur, şereftir. İnşallah temennimiz ve duamız hiç kan ihtiyacı olmasın ama Kızılay kan toplamaya, yardım etmeye, mazluma, yardıma ihtiyacı olanlara en uzatmaya devam etsin. Biz de bu sürece destek olmaya, katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaç”

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç da, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Kızılay’ın kan temini yanında dünyada 100 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine el uzattığını, Bursa şubesi olarak da 14 bin mazluma ayni ve nakdi destekte bulunduklarını ifade eden Tutanç, “Köy okullarına kütüphane yapıyoruz. Engelli okullarına sınıf yapıyoruz. Yüzlerce çocuğu giydiriyor ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bize bu otobüsleri vermenin yanında Marmaris yangını da dahil olmak üzere bize destek olan genç gönüllerin ulaşım sorunlarını çözen organizasyonlarımıza yardımda bulunan, Büyükşehir olanaklarını bize minnet etmeden sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bağış oranları düştü”

Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can da toplam kan bağışların yüzde 60’a yakınının mobil araçlarla toplandığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bağışın büyük anlam ifade ettiğini vurguladı. Pandemi sebebiyle kan bağışı oranlarında düşme görüldüğünü dile getiren Can, “Türkiye geneline baktığımızda 2 milyon 900 bin ünite kan toplamamız gerekli. Bu yıl şu ân itibariyle 2 milyon 53 binlerdeyiz. Kan toplama oranımız yüzde 70’lere tekabül ediyor. Yani Türkiye genelinde ciddi anlamda hedeflerimizin altındayız. Bursa’daki hedeflerimize baktığımızda 164 bin 500 ünite hedef konmuş, bunun 114 bin 500’ü sağlanmış. Baktığımızda yüzde 90 hedefi yakalamışlar. Bu büyük bir başarı. Bursa ekibine ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mobil araçlar çok önemli

Kızılay Bursa Şubesi’nin eski başkanı olan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da, Büyükşehir Belediyesi ile 23 Şubat 2018’de yaptıkları protokolün gereğinin yerine getirmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi ve sponsorlara teşekkür eden Gürkan, “Mobil araçlarımızı küçümsememek lazım. Çünkü Bursa’nın, Türkiye hedeflerini gerçekleştirme noktasındaki prosedürlerin yerine getirmesi ve tamamlaması noktasında mobil araçlarımız çok önem arz ediyor. Kan bağışlarının yüzde 60-65’inden fazlası bu araçlarda toplanıyor. Bu konuda emek gösteren, gayret sarf eden bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri teslimi yapılan mobil kan alma aracının içini gezdi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün Efeler Ligi’nde mücadele eden voleybolcuları ve Olimpiyat madalyalı Tekvandocu Hatice Kübra İlgün de mobil araçta ilk kan bağışında bulunan isimler oldu.

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